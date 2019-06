Juventus dicht bij deal met Ajax voor De Ligt

Juventus heeft Matthijs de Ligt bijna binnen. De 19-jarige verdediger kan in Turijn een vijfjarig contract ondertekenen.

De clubleiding van Juve heeft positieve signalen ontvangen van zowel De Ligt als zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, weet Goal. ontvangt 70 miljoen euro voor de aanvoerder, die een jaarsalaris van twaalf miljoen euro kan gaan verdienen. Mogelijk wordt de transfer in de komende uren al afgerond.



Raiola heeft bij de deal een afkoopsom van 150 miljoen euro afgedwongen. De Ligt maakte afgelopen seizoen grote indruk in de -ontmoetingen met de Oude Dame. Zijn kopdoelpunt in de return in het Allianz Stadium (1-2) zorgde ervoor dat Ajax ten koste van naar de halve finale mocht. Daarin ging het op dramatische wijze mis tegen .



Na afloop van het seizoen werd De Ligt eerst nadrukkelijk aan gelinkt, maar de Catalanen zouden inmiddels zijn afgehaakt vanwege zijn looneisen. Paris Saint-Germain en werden vervolgens ook genoemd. De Oranje-international lijkt nu dus te kiezen voor de kampioen van Italië.



Maurizio Sarri, de nieuwe trainer, krijgt daardoor dus een flinke versterking voor zijn achterhoede erbij. Juventus gaat komend seizoen voor z'n negende landstitel op rij en de club hoopt nog steeds voor het eerst sinds 1996 weer eens de Champions League te winnen.