Juventus deelt wederom nieuw miljoenencontract uit: "Ik ben God dankbaar"

In navolging van Leonardo Bonucci heeft ook Juan Cuadrado een nieuwe verbintenis met Juventus ondertekend.

De topclub uit Italië maakt donderdagavond bekend dat de veelzijdige rechtspoot zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 heeft gezet. Bonucci verbond zich afgelopen dinsdag tot de zomer van 2024 aan .

Cuadrado, 31 jaar, is ook onder Maurizio Sarri een belangrijke pilaar in de hoofdmacht van Juventus en lijkt voorlopig gevrijwaard van blessureleed. Dat was de voorbije jaren de reden van het gebrek aan continuïteit van de ervaren Colombiaans international in het elftal van la Vecchia Signora.

Lees beneden verder

Dit seizoen staat de teller op veertien duels en één doelpunt, in alle competities.

"Ik ben God dankbaar", laat Cuadrado via sociale media weten. "En Juventus voor het vertrouwen. De geschiedenis duurt voort." Juventus doet geen mededelingen over de financiële voorwaarden in de nieuwe verbintenis, al gaan Italiaanse media ervan uit dat het vermeende jaarsalaris van vier miljoen euro netto gehandhaafd is.

De kans is groot dat Juventus een dezer dagen ook met contractnieuws over Wojciech Szczesny naar buiten treedt. De clubleiding zou met de zaakwaarnemers van de doelman overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2024.