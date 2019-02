'Juventus deelt waarschuwing uit na bezoek aan verjaardag Neymar'

Juventus is naar verluidt niet te spreken over het besluit van Douglas Costa om maandagavond naar het verjaardagsfeest van Neymar in Parijs te gaan.

De aanvaller was diezelfde ochtend namelijk in de buurt van Turijn nog bij een auto-ongeluk betrokken geweest, maar dat weerhield hem er niet van alsnog af te reizen naar Frankrijk. La Gazzetta dello Sport en Goal weten woensdag te melden dat de Braziliaan een tik op de vingers heeft gekregen.



Douglas Costa reed maandagochtend op de A4-snelweg tussen Turijn en Trieste zijn Jeep total loss, maar dit maakte ogenschijnlijk weinig indruk op de dribbelaar. De aanvaller was 's avonds 'gewoon' van de partij bij de 27ste verjaardag van landgenoot Neymar en dat besluit van de Braziliaans international is bij La Vecchia Signora niet helemaal in goede aarde gevallen.



In Beeld: Het verjaardagsfeestje van Neymar



Juventus wil, ondanks dat de selectie twee dagen vrij had, volgens de berichten uit Italië 'verantwoordelijker gedrag' zien van zijn spelers en heeft Douglas Costa daarom aangesproken op zijn beslissing. De aanvaller is naar verluidt zonder boete van het incident afgekomen, maar kreeg wel een 'berisping' van de clubleiding.



Dit is overigens niet de eerste keer dat Douglas Costa dit seizoen op een weinig flatterende wijze in het nieuws is gekomen. In september werd hij nog voor drie wedstrijden geschorst nadat hij in de richting van Sassuolo-aanvaller Federico Di Francesco had gespuugd. Of de Braziliaan zondag in de terugwedstrijd tegen i Neroverdi van de partij zal zijn is nog de vraag: hij trainde dinsdag niet mee vanwege een tegen Parma opgelopen hamstringblessure.