Juventus biedt Ramsey zeven miljoen per jaar

Juventus heeft een zeer lucratief contract klaarliggen voor Aaron Ramsey, die komende zomer transfervrij is bij Arsenal.

Internazionale, Real Madrid, Paris Saint-Germain en Bayern München zijn ook geïnteresseerd, maar een overstap naar Juve lijkt het meest voor de hand te liggen. De Italiaanse kampioen heeft er vertrouwen in dat men de deal kan beklinken. Ramsey zal dan in Turijn een slordige zeven miljoen euro per jaar gaan verdienen, weet Goal.



Juventus hoopt de middenvelder uit Wales voor vier seizoenen vast te leggen. Directeur Fabio Paratici bevestigde eerder deze week de interesse in Ramsey: "Hij is een geweldige speler. Hij haalt al jaren een topniveau en hij speelt in een goed elftal", zei Paratici tegen Sky Sport Italia. "Zijn contract loopt af en we zijn dan altijd alert op situaties die dan kunnen worden gecreëerd. Of Ramsey na juli voor ons speelt? Dat moet nog worden geregeld, want hij is nu nog gewoon van Arsenal."



Arsenal is niet van plan om de 28-jarige sleutelspeler deze maand al weg te doen, ook al kunnen The Gunners nu nog wel een transfersom voor hem krijgen. "Ik denk dat hij tot het einde van het seizoen blijft", sprak manager Unai Emery dinsdag na de 4-1 zege op Fulham. "Tegen Liverpool heeft hij hard gewerkt en vandaag speelde hij een kwartier en scoorde hij."



Door de defensieve problemen van de Londenaren werd Gary Cahill genoemd als tijdelijke versterking in januari. Volgens Emery is er echter niet met de routinier van Chelsea gesproken. "Het is niet makkelijk om je ploeg in deze transferperiode te versterken, maar we zijn aan het werk en we wegen de opties tegen elkaar af."



Aaron Ramsey speelt al sinds 2008 voor Arsenal, dat hem destijds op 17-jarige leeftijd weghaalde bij Cardiff City. Als jong talent maakte hij zijn officiële debuut in de Champions League-voorronde tegen FC Twente. Ramsey kwam daarna in al die jaren tot nu toe meer dan 350 keer voor Arsenal uit. De spelmaker zorgde in 2014 en 2017 voor het winnende doelpunt in de FA Cup-finale.