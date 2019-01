Juventus bevestigt jacht: "Geweldige speler, we hebben alert gereageerd"

Juventus is bezig om Aaron Ramsey naar Turijn te halen, zo bevestigt sportief directeur Fabio Paratici in gesprek met de BBC.

De Italiaanse grootmacht werd de afgelopen weken, net als Bayern München, Internazionale, Paris Saint-Germain en Real Madrid, gelinkt met de middenvelder, die over een aflopend contract beschikt bij Arsenal.

"Ramsey is een geweldige speler, we vinden hem erg goed. Hij speelt ook voor een geweldige club. Zijn contract bij Arsenal loopt af en we zijn altijd alert op buitenkansjes die de markt aanbiedt. Ja, we hebben ook alert gereageerd op de situatie van Ramsey. Ik herhaal: voor nu is hij een speler van Arsenal. We zijn niet de enige ploeg die de Welshman willen", aldus Paratici.



De international, goed voor 352 duels en 60 treffers in het shirt van Arsenal, zou nog geen beslissing over zijn toekomst hebben genomen. Hij was in onderhandeling met the Gunners over een nieuwe verbintenis voor vier seizoenen, maar de Londense club trok het voorstel uiteindelijk in september om voetbaltechnische en financiële redenen weer in.



Paratici hoopt Ramsey als aanwinst te presenteren, waarbij de middenvelder een boost moet geven aan Juventus. "De Champions League blijft altijd onze prioriteit", vervolgt de sportbestuurder. "We voelen ons sterk genoeg om het te winnen, sterker dan de voorbije jaren. Met de komst van Cristiano Ronaldo is er het besef hoe goed we wel niet zijn."