Juventus betaalt zes ton en verwelkomt oude bekende voor de derde keer

Martin Cáceres gaat voor de derde keer aan de slag bij Juventus. Hij moet de defensie van La Vecchia Signora andermaal komen versterken.

De 31-jarige verdediger heeft dinsdag zijn tijdelijke overstap van Lazio naar La Vecchia Signora afgerond, zo melden beide clubs dinsdagmiddag. Juventus betaalt zeshonderdduizend euro voor de diensten van de Uruguayaan, die tot aan het einde van het seizoen voor de ploeg van Massimiliano Allegri gaat spelen. Zijn contract bij Lazio loopt na dit seizoen af, maar de club uit Rome heeft de optie om te verlengen.

De overstap van Cáceres naar Juventus komt niet geheel uit de lucht vallen. Afgelopen zaterdag onderging hij al een medische keuring bij de club uit Turijn. Hij speelde in het seizoen 2009/10 al voor Juventus, toen hij werd gehuurd van Barcelona. In januari 2012 werd de verdediger gehuurd van Sevilla, om vervolgens in de zomer van dat jaar voor acht miljoen euro definitief de overstap te maken. Medio 2016 vertrok hij weer, waarna hij de shirts van Southampton, Hellas Verona en Lazio droeg. Met Juventus werd Cáceres vijf keer kampioen, won hij twee keer de Coppa Italia en driemaal de Italiaanse Supercup. In 110 wedstrijden voor Juve kwam hij tot 7 goals.



Juventus meldt de komst van Cáceres een dag na het vertrek van Medhi Benatia. Maandagavond werd bekend dat de Marokkaans international is vertrokken naar Al-Duhail. Met de transfer van de 31-jarige verdediger is een transfersom van maximaal tien miljoen euro gemoeid. De verdediger gaat vijf miljoen euro per jaar verdienen bij de regerend landskampioen van uit Doha. Fulham en AS Monaco hadden ook interesse, maar Benatia wilde graag aan de slag bij Al-Duhail. "Benatia wil graag vertrekken. We hadden hem liever behouden, maar we hebben zijn wens ingewilligd", aldus Allegri.