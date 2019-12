'Juventus betaalt minimaal 35 miljoen euro voor Zweeds international'

Juventus staat op het punt om Dejan Kulusevski aan te trekken, zo melden tal van Italiaanse media maandagavond.

De club uit Turijn en Atalanta zouden overeenstemming hebben bereikt over een transfersom van 35 miljoen euro, exclusief variabele bonussen. Ook de negentienjarige middenvelder zelf zou groen licht hebben gegeven.

Kusulevski, een geboren Zweed met Macedonische roots, is dit seizoen op huurbasis bij tot een van de sensaties van het seizoen in de uitgegroeid.

De enkelvoudig A-international speelde deze voetbaljaargang zeventien duels in de Italiaanse competitie en kwam tot vier doelpunten en zeven assists.

Kusulevski werd met tal van clubs in de Premier League in verband gebracht, maar de voorkeur van de spelmaker ging uit naar een langer verblijf in de Serie A.

Voor Atalanta pakt de naderende transfer bijzonder lucratief uit: de middenvelder kwam medio 2016 over van het Zweedse Brommapojkarna en maakte in januari van dit jaar zijn debuut.

Kusulevski kwam afgelopen seizoen tot drie optredens voor Atalanta en daar lijkt het bij te blijven. De verwachting is dat hij het seizoen zal afmaken bij Parma.

Italiaanse media claimen dat de variabele bonussen variëren van acht tot vijftien miljoen euro en dat de Zweed zelf drie miljoen euro per jaar gaat verdienen, tot de zomer van 2024.