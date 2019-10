Juventus 'beschermt' De Ligt: "Misschien helpt het ons juist uiteindelijk"

Matthijs de Ligt kende afgelopen zaterdag andermaal een ongelukkig optreden bij Juventus.

De twintigjarige verdediger maakte in de uitwedstrijd tegen Lecce (1-1) hands binnen het strafschopgebied, waardoor la Vecchia Signora vanaf elf meter de gelijkmaker van Marco Mancosu moest incasseren. Gianluigi Buffon neemt het in gesprek met La Stampa desondanks op voor De Ligt.

"Giorgio Chiellini heeft veel invloed op de verdediging", zo verwijst Buffon naar de ervaren verdediger, die herstellende is van een afgescheurde kruisband. "Het enige dat erger zou zijn voor het team, is een blessure voor Cristiano Ronaldo. De blessure van Chiellini heeft het inpassen van De Ligt versneld. Misschien helpt het ons juist uiteindelijk, omdat hij er in het voorjaar klaar voor moet zijn. De Ligt lijkt nu in een moeilijke periode te zitten, maar ik ben ervan overtuigd dat hij zich zal herstellen."

Buffon is niet de eerste die zijn steun uitspreekt richting De Ligt, want eerder kreeg hij ook bijval van Leonardo Bonucci en trainer Maurizio Sarri. La Stampa schrijft dat er bij intern vertrouwen bestaat in het talent van de Oranje-international.

Zijn ploeggenoten beschermen hem, er zou een 'cordon' rond De Ligt bestaan en daarmee wil met bij Juventus zorgen dat hij zo snel mogelijk zijn rust vindt. Tegelijkertijd neemt Sarri het constant op voor de jonge verdediger, die afgelopen zomer werd overgenomen van .

"Vanaf de bank zag het er niet bewust uit. Zijn arm zat dicht bij zijn lichaam en de bal werd ook nog van richting veranderd. Maar met de nieuwe regels is het voor verdedigers lastig om te bal te vermijden", sprak Sarri na afloop van het duel met Lecce over de handsbal van De Ligt. "Feit is dat we tien kansen hebben gecreëerd, maar we die kansen niet afmaakten. Ik vond ons wat te gemakzuchtig in de afronding. Nadat we op voorsprong waren gekomen, wekten we de indruk dat we dachten dat we dit toch wel zouden winnen."