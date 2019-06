'Juventus bereikt persoonlijk akkoord over jaarsalaris van vijf miljoen euro'

Juventus verzekerde zich eerder al van de komst van de transfervrije Aaron Ramsey en de Italiaanse grootmacht is druk bezig met meer versterkingen.

Federico Chiesa lijkt een belangrijk doelwit te zijn en volgens berichten uit Italië heeft la Vecchia Signorainmiddels een persoonlijk akkoord weten te bereiken met de 21-jarige aanvaller. De doorgaans goed ingevoerde Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio bericht dat en het kamp-Chiesa eruit zijn wat betreft de contractvoorwaarden voor de rechtsbuiten. De elfvoudig international van Italië kan, als akkoord gaat met een transfer, een vijfjarig contract gaan signeren in het Allianz Stadium.



Chiesa gaat gedurende die periode tien miljoen euro bruto per seizoen verdienen, wat neerkomt op vijf miljoen netto. Om de transfer af te ronden zal Juventus echter wel om de tafel moeten met Fiorentina, dat volgens eerdere berichten een transfersom van zeventig miljoen euro in gedachten heeft. La Violaliet eerder deze week via een statement echter weten deze zomer niet mee te willen werken aan een vertrek: "We lezen continu berichten van anderen over de toekomst van Chiesa en waar hij volgend seizoen zal spelen."



"De huidige eigenaar wil er echter graag op wijzen dat Federico een Fioretina-speler is die nog lang vastligt (tot medio 2022, red.). Chiesa zal daarom, wat ons betreft, volgend jaar in Florence spelen, waar hij het symbool moet worden van het elftal dat zal worden opgebouwd." Naast Juventus zou overigens ook nadrukkelijk in de markt zijn voor de aanvaller.