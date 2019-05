Juventus benadert Sarri in zoektocht naar nieuwe coach

Juventus heeft contact gezocht met vertegenwoordigers van Maurizio Sarri, die bij Chelsea niet zeker is van zijn toekomst.

maakte vrijdag bekend dat Massimiliano Allegri vertrekt en dus zoekt de Italiaanse kampioen een nieuwe hoofdcoach. Simone Inzaghi staat ook op het lijstje, net als Mauricio Pochettino, weet Goal. Ondertussen wordt Sarri ook gelinkt aan , dat een opvolger zoekt voor Claudio Ranieri.



De Italiaanse coach is met derde geworden in de Premier League en volgende week woensdag is de laatste wedstrijd van het seizoen, de -finale tegen . Of Sarri daarna op Stamford Bridge blijft, is nog steeds twijfelachtig. De 60-jarige manager werd al vroeg in het seizoen bekritiseerd en het is veel fans opgevallen dat hij de laatste twee wedstrijden het publiek compleet negeerde.



Bovendien heeft Sarri zich mogelijk niet populair gemaakt bij clubeigenaar Roman Abramovich. De coach sprak namelijk zijn ongenoegen uit over de ongelukkig geplande benefietwedstrijd van Chelsea tegen New England Revolution, vorige week donderdag in de Verenigde Staten. Tijdens dat duel raakte Ruben Loftus-Cheek zwaar geblesseerd; de Engelsman scheurde zijn achillespees en moet maanden herstellen.



Als Sarri inderdaad aan de slag gaat bij Juventus, dan zou Gonzalo Higuaín daarvan kunnen profiteren. De Argentijn moest vorig jaar weg uit Turijn en hij kwam uiteindelijk op huurbasis bij Chelsea terecht. Higuaín zal naar verwachting met Sarri meegaan naar Turijn als de coach daar wordt aangenomen. De naam van Frank Lampard wordt genoemd als eventuele nieuwe manager van The Blues.