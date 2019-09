Juve zet streep door Boateng en ziet in oude bekende concurrent voor De Ligt

Jérôme Boateng leek de overstap naar Juventus te gaan maken.

Onder meer Goal , BILD , de Corriere dello Sport en La Gazzetta dello Sport zetten nu een streep door de transfer. De verdediger is er niet uitgekomen met de regerend kampioen van Italië en geeft er de voorkeur aan om bij te blijven. De naam van Medhi Benatia zou nu bovenaan het verlanglijstje van staan.

Na de blessure van Giorgio Chiellini, die door een kruisbandblessure maanden aan de kant staat, wil Juventus nog een ervaren centrumverdediger aan de selectie toevoegen. Het betekent dat er nog een concurrent op komst is voor Matthijs de Ligt, die afgelopen weekeinde in de wedstrijd tegen (4-3 zege) het hart van de defensie vormde met Leonardo Bonucci. Naast De Ligt en Bonucci heeft Juventus met Merih Demiral nog een getalenteerde centrumverdediger in de gelederen.

Lees beneden verder

BILD meldde zondagmiddag stellig dat Boateng Bayern zou verruilen voor Juventus. Dit bericht lijkt voorbarig te zijn geweest, want de partijen wisten niet tot een akkoord te komen en de onderhandelingen zouden louter verkennend zijn geweest.

Bayern wilde Boateng naar verluidt graag lozen, maar de verdediger blijft voorlopig het liefst in München. Juventus heeft de aandacht verlegd naar Shkodran Mustafi van of Benatia van het Qatarese Al Duhail.

Het aantrekken van Benatia zou betrekkelijk opmerkelijk zijn, daar de 58-voudig Marokkaans international Juventus een halfjaar geleden nog verliet voor Al Duhail. Dat vertrek had alles te maken met zijn matige verstandhouding met trainer Massimiliano Allegri, maar hij is inmiddels vertrokken en vervangen door Maurizio Sarri. De Corriere dello Sport voorspelt desondanks een moeilijke operatie om Benatia voor het sluiten van de transferwindow nog los te weken bij Al Duhail.