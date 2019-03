Juve wimpelt Engelse interesse af en verlengt met zevenvoudig international

Daniele Rugani heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Juventus, zo communiceert de Italiaanse topclub via de officiële kanalen.

De 24-jarige centrumverdediger ligt na het ondertekenen van die verbintenis tot medio 2023 vast bij la Vecchia Signora. Rugani is dit seizoen niet bepaald een vaste waarde bij . Tot dusver speelde Rugani deze jaargang pas veertien officiële wedstrijden voor de Italianen, waarin hij twee keer tot scoren kwam.

De jonge verdediger moet voorlopig Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci voor zich dulden in de pikorde, maar lijkt door la Vecchia Signora te worden beschouwd als een basisspeler voor de toekomst. Om die reden heeft men ook besloten om Rugani langer aan de club te verbinden.



Afgelopen zomer werd de verdediger nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar , waar landgenoot Maurizio Sarri hem graag naartoe had willen halen. Met de contractverlenging wimpelt Juventus de vermeende buitenlandse belangstelling voor Rugani definitief af. Na het ondertekenen van zijn nieuwe contract gaat de verdediger een bedrag van drie miljoen euro per jaar verdienen in Turijn.



Rugani doorliep de jeugdopleiding van en werd al op jonge leeftijd ontdekt door Juventus. Begin 2015 nam de Italiaanse topclub hem voor vijf miljoen euro over van gli Azzurri. De verdediger speelde vervolgens nog een halfjaar op huurbasis voor Empoli, waarna hij de overstap naar Juventus maakte. Rugani, zevenvoudig Italiaans international, heeft inmiddels 81 wedstrijden in de hoofdmacht van la Vecchia Signoraachter zijn naam staan.