Juve meldt blessure De Ligt, CL-kraker op de tocht

Matthijs de Ligt heeft een schouderblessure overgehouden aan de uitwedstrijd van Juventus tegen Atalanta (1-3) van zaterdag.

Dat meldt de koploper in de een dag later via de officiële kanalen. De centrumverdediger, die de training van zondag moest laten schieten, wordt behandeld door de medische staf van .

Het lijkt onwaarschijnlijk dat De Ligt op tijd fit is voor het -duel met van dinsdag. De schouder van De Ligt schoot uit de kom bij het blokken van de bal in het uitduel met Atalanta.

Het gewricht werd snel daarna weer in de kom gebracht door de dokters van Juventus, waarna de kwetsuur zondagochtend opnieuw werd bekeken. De Italiaanse kampioen wil dat De Ligt eerst volledig fit raakt, waardoor de clash met Atlético te vroeg lijkt te komen voor de Oranje-international.

De schouderkwetsuur komt op een bijzonder ongelukkig moment voor De Ligt, want de voormalige Ajacied behoorde de laatste weken steevast tot de uitblinkers van Juventus.

"De Juventus-aanhang heeft vast genoten van de optredens van De Ligt en Mattia De Sciglio. Beiden zijn ze de laatste tijd onterecht bekritiseerd. De Sciglio is gewoon een heel solide en betrouwbare speler, terwijl De Ligt een kampioen is", zo schreef Tuttosport na de zege van Juventus op Atalanta.

Lees beneden verder

Corriere dello Sport was ook lovend over de Nederlander. "De Ligt speelde zijn beste wedstrijd sinds zijn komst naar Italië."

Cristiano Ronaldo werd tegen Atalanta gespaard door trainer Maurizo Sarri. De aanvaller verscheen zondag echter wel gewoon op het trainingsveld en Sarri verwacht dan ook dat Ronaldo klaar is voor de thuiswedstrijd tegen Atlético van dinsdagavond.

Juventus begint met tien punten als koploper in groep D aan de ontmoeting met de Spanjaarden en is al verzekerd van een plaats in de achtste finale van het miljardenbal. Atlético, dat volgt op drie punten, kan de volgende ronde bijna niet meer ontgaan.