Juve-legende sloeg doodsangsten uit: "Ze plaatsten wapens op ons hoofd"

Claudio Marchisio heeft zijn hart gelucht over de angstaanjagende overval waar hij en zijn vrouw slachtoffer van zijn geworden.

Vijf overvallers drongen korte tijd geleden het huis van de voormalig prof nabij Turijn binnen en namen geld en andere kostbare objecten mee, zo erkent de oud-middenvelder van onder meer .

"Ze hadden wapens op ons hoofd geplaatst. Het was een verschrikkelijk zware situatie, ook omdat ik nog nooit in mijn leven echte wapens had gezien", begint Marchisio in gesprek met Corriere della Sera . "Gelukkig konden we de rust bewaren. Het waren in totaal vijf overvallers die bij ons huis in Vinovo inbraken. Ze vroegen steeds waar onze kluis was. Ik zei dat we geen kluis hadden, maar ze geloofden me niet. We hebben echt geen kluis."

"Op dat moment hebben ze alles gepakt wat ze konden vinden en zijn ze vertrokken. Ik was doodsbang. Ik vreesde voor mijn leven, maar ook die van mijn vrouw Roberta. Godzijdank waren de kinderen niet thuis. Ze waren aan het voetballen bij hun opa, die hun nog niet had teruggebracht. In feite was het hun coach die vermoedde dat er iets mis was, want we namen onze telefoon niet op."

"Toen de overvallers wisten dat iemand zich zorgen maakte om ons, begonnen ze zich te haasten. Daar hadden we echt geluk mee. Ik weet dat dit soort dingen overal te wereld gebeuren. Dit keer gebeurde het ons. Gelukkig zijn we veilig en kunnen we het navertellen. Dat is het belangrijkste, want ik geef echt weinig om de materiële schade."

"Wat blijft, is de angst", vervolgt de legende van Juventus. "Maar we zijn rustig gebleven, zelfs met wapens op ons hoofd. We denken er al jaren aan om te verhuizen, maar niet om veiligheidsredenen. We wilden gewoon dichterbij het centrum van Turijn wonen", aldus de 55-voudig Italiaans international, die in totaal 389 wedstrijden voor Juventus heeft gespeeld.