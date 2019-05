'Juve bereikt persoonlijk akkoord met 'man van honderd miljoen''

Sergej Milinkovic-Savic gold een jaar geleden als een van de meest begeerde middenvelders op aarde, maar de Serviër bleef uiteindelijk gewoon bij . Daar kan deze zomer echter weleens verandering in komen, daar de jacht opnieuw geopend zou hebben. Sky Italia komt dinsdagavond met het nieuws dat La Vecchia Signora zelfs al een persoonlijk akkoord met de speler bereikt heeft.

De doorgaans goed geïnformeerde sportzender bericht dat technisch directeur Fabio Paratici vaart achter de komst van de 24-jarige middenvelder heeft gezet. Milinkovic-Savic, die in Italië ook wel bekend staat als ‘SMS’, zou zelf ook wel wat zien in een verhuizing naar Turijn, waardoor zijn huidige werkgever het voornaamste obstakel op weg naar een transfer van de twaalfvoudig Servisch international is.



Lazio-eigenaar Claudio Lotito geldt namelijk niet als de meest gemakkelijke onderhandelingspartner en de Italiaanse zakenman gaf vorig jaar aan honderd miljoen euro, of meer, te willen ontvangen voor zijn pupil. Het tegenvallende seizoen dat Milinkovic-Savic draaide bij i Biancocelesti leidt er echter mogelijk wel toe dat de vraagprijs wat omlaag gaat en Juventus hoopt voor minder dan honderd miljoen zaken te kunnen doen.



Milinkovic-Savic zelf hield zich maandag na de wedstrijd tegen op de vlakte over zijn toekomst: “Er werd vorig jaar veel over mij gesproken, ik zou al op weg naar de uitgang zijn geweest, maar ik ben gebleven. Ik hoor de geruchten nu nog steeds, maar ik heb een nieuw contract getekend en ik lig nog vier jaar vast. We zullen zien wat er gaat gebeuren”, liet hij optekenen door verslaggevers.