Justin Kluivert maakt stappen: "Ik begrijp die vraag vanuit Nederland"

Justin Kluivert sloot het kalenderjaar zaterdag op mooie wijze af.

De negentienjarige aanvaller maakte in de uitwedstrijd tegen Parma (0-2 winst) voor het eerst de negentig minuten in een Serie A-duel vol. De zomeraankoop, voor 12,5 miljoen euro overgekomen van Ajax, maakte eerder deze maand in de thuiswedstrijd tegen Genoa (3-2) ook al zijn eerste treffer als Giallorosso . De zoon van Patrick Kluivert kijkt dan ook uit naar 2019.

"Ik ben tevreden over mijn eerste halfjaar bij de club", vertelt Kluivert in gesprek met ELF Voetbal . "Zowel op als naast het veld word ik gezien als een volwassen jongen en daardoor heb ik al flink wat stappen gemaakt. Dat is ook nodig, want de Serie A is geen makkelijke competitie. Het verschil tussen de Eredivisie en de Serie A? Hier moeten we elke wedstrijd heel hard knokken voor de drie punten."



"Er zit in een heel seizoen geen eenvoudige wedstrijd tussen." Voor de uitwedstrijden zijn zwaar, zo benadrukt de ex-speler van Ajax. Zelfs tegen teams in de degradatiezone. "Dat weet je vooraf al. Zowel tactisch, fysiek en mentaal zijn ook kleinere ploegen erg sterk." AS Roma staat momenteel zesde in de Serie A, met twee punten minder dan nummer vier Lazio. Kluivert heeft zich ook buiten de lijnen moeten aanpassen. Hij ging voor het eerst op zichzelf wonen. "Dat was even wennen, maar het bevalt me tot nu toe goed."



In Nederland vraagt men zich al maanden af of Kluivert de stap naar het buitenland niet te vroeg heeft gemaakt, al krijgt hij de laatste weken steeds meer speeltijd van trainer Eusebio Di Francesco. "Ik begrijp die vraag vanuit Nederland, maar ik sta nog steeds volledig achter mijn keuze om naar Roma te vertrekken. Ik maak hier mijn minuten, zet stappen en ook als team spelen we wekelijks beter. Het eerste halfjaar is persoonlijk goed voor me geweest en ik denk dat ik zowel persoonlijk als met het team nog heel veel meer in 2019 kan gaan laten zien. Het beste moet echt nog komen voor ons."