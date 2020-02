Justin Kluivert maakt cruciaal doelpunt en voorkomt verlenging

AS Roma heeft zich donderdagavond ten koste van AA Gent geplaatst voor de achtste finales van de Europa League.

Na de 0-1 zege voor eigen publiek remiseerde Roma in België met 1-1, dankzij een doelpunt van Justin Kluivert. had een plek in de volgende ronde vorige week al veiliggesteld door met 4-0 van te winnen.

De return eindigde in een 3-2 nederlaag. Istanbul Basakehir dwong met een 3-1 zege op een verlenging af, die op het moment van schrijven bezig is.

– 1-1

Na een halfuur raakte Gent de bal kwijt op de helft van Roma en kwamen de bezoekers er razendsnel uit. Henrikh Mkhitaryan maakte de nodige meters op de vijandelijke helft en bediende Kluivert, die al richting het strafschopgebied sprintte.

Meer teams

Met één balcontact zocht hij vervolgens de korte hoek uit. Het doelpunt viel kort nadat Gent de score had geopend. In minuut 25 leverde Roman Bezus vanaf de rechterflank een scherpe voorzet waar verdedigers Gianluca Mancini en Leonardo Spinazzola niet bij kwamen.

Daardoor kon Jonathan David van dichtbij de score openen. Kort na de 1-1 maakte David er bijna 2-1 van, toen hij de paal schampte met een geplaatst schot. De tweede helft begon met halve kansen aan weerszijden, voordat Gent meer druk ging zetten.

De Buffalo's moesten tweemaal scoren en kwamen halverwege het tweede bedrijf dicht bij een goal via Vadis Odjidja-Ofoe, die net naast schoot toen doelman Pau López als aan de grond genageld stond.

Aan de overzijde sorteerde een penaltyclaim van Kluivert, negentien minuten voor tijd, niet het gewenste effect. Odjidja-Ofoe was met een aantal doelpogingen nog een van de meest dreigende spelers van Gent, maar Roma hield stand en bekert verder.

Lees beneden verder

Espanyol - Wolverhampton Wanderers 3-2

Een week na de 4-0 afstraffing op Engelse bodem stelde Espanyol zeker niet teleur. Het team van Abelardo Fernández toonde in de eerste helft veel inzet en kwam na een kwartier spelen op 1-0 na een rake inzet van Jonathan Calleri bij de eerste paal.

De relatieve vreugde van de Catalanen was echter van korte duur, daar Adama Traoré zeven minuten later in het strafschopgebied voor de 1-1 zorgde. Tien minuten voor rust nam Calleri ook de 2-1 voor zijn rekening.

Na een te hoog been van Max Kilman, die het hoofd van Víctor Gómez raakte, stuurde hij Rui Patricio vanaf elf meter de verkeerde hoek in. Matt Doherty leek tien minuten voor tijd voor de eindstand te zorgen, maar Calleri tekende in extremis voor een verdiende zege én een mooie afsluiting in Europa.