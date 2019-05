Justin Kluivert looft legende: "Ik heb genoeg van hem kunnen leren"

Justin Kluivert kijkt positief terug op zijn eerste jaar in het buitenland, nadat hij vorig jaar zomer de overstap van Ajax naar AS Roma maakte.

"“Alles is anders, alles maak je voor het eerst mee”", vertelt Kluivert in gesprek met FOX Sports. "“Ik heb veel geleerd en dat zal ik volgend jaar ook doen. Dat kan ik meenemen naar de wedstrijden die we dan gaan spelen. Mijn belangrijkste ontwikkeling? Vooral het alleen wonen. Als persoon ben ik volwassener geworden. Het voetbal is daar anders. Ik kijk ernaar uit om het volgend seizoen stukken beter te doen.”"



Kluivert zal komend seizoen niet meer met Daniele De Rossi spelen. De routinier nam deze maand afscheid van . “"Het was hartstikke emotioneel, vooral voor hem. Maar ook voor iedereen die bij Roma werkt. Het is iemand die achttien jaar bij de club was. Toen was ik eigenlijk net geboren. Een legende. Als zo iemand afscheid neemt, dan is dat altijd een emotionele gebeurtenis.”"



Kluivert weet niet of een voetballer in Nederland een dergelijk afscheid zou krijgen. “"Dat is wel typisch Italiaans. Die emotie, die passie die ze hebben voor iemand als De Rossi. Of ik wat van hem heb kunnen leren? Genoeg, genoeg. Het begon al bij het goed opvangen toen ik aankwam. En verder heb ik goed geluisterd naar wat hij zei.”"