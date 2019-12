Justin Kluivert glundert: "Ik vind het echt gruwelijk voor hem"

Noa Lang schitterde zondag door bij zijn basisdebuut in de Eredivisie drie keer te scoren namens Ajax tegen FC Twente (2-5).

Later op de zondag was Justin Kluivert belangrijk voor door een doelpunt te maken in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Hellas Verona. De twee jongelingen volgen elkaar nog op de voet, zegt Kluivert in gesprek met De Telegraaf.

De ex-Ajacied zag op zijn iPad hoe Lang de hoofdrol pakte tegen . "Ik vind het echt gruwelijk voor hem. Ik leef met Noa mee", vertelt Kluivert. "Hij is vanaf dag één dat hij bij is gekomen mijn broer."

"We zijn vijf of zes keer met elkaar op vakantie geweest. Ik zal altijd voor hem klaar staan en weet dat Noa dat ook voor mij doet. Zijn kwaliteit is dat hij weet wat hij kan en daar honderd procent voor gaat."

"Hij heeft de potentie om uit te groeien tot een topspeler", aldus Kluivert. Lang geeft eveneens aan dat er een sterke band is tussen de twee. Zo mochten ze op trainingen van de Amsterdamse club nooit bij elkaar in de partijtjes, 'want dan werd het te veel kloten'.

"Je bent jong, speels, heel goede vrienden van elkaar en op die leeftijd nog niet echt bewust bezig. Dan gaat het vooral om plezier hebben. Nu is het bewustzijn er wel", aldus de twintigjarige buitenspeler, die afgelopen jaar nog in Rome Kerstmis vierde bij Kluivert.

"Ik spreek hem nog elke dag. Ik zag al een berichtje van hem", besluit Lang.