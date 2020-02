Justin Kluivert geniet in Serie A: "Ronaldo is mijn idool"

De vleugelaanvaller van AS Roma noemt de vijfvoudig Ballon d'Or winnaar zijn rolmodel in het voetbal 'vanwege alles wat hij op en naast het veld doet'

Justin Kluivert omschrijft Cristiano Ronaldo als zijn 'idool' tijdens een relaas over zijn verblijf in het Stadio Olimpico van .

De Nederlands international stapte in 2018 over van , waar hij doorbrak als jeugdspeler. Nu bevestigt de twintigjarige NxGn-winnaar van 2018 zijn talent.

In zijn eerste seizoen in Romeinse dienst kwam hij al tot 35 wedstrijden en ook deze jaargang vervult hij een sleutelrol in het elftal.

Begin december werd hij even afgeremd met een blessure, maar eind januari keerde hij fit terug in de basisopstelling van Paulo Fonseca.

Kluivert maakte dit seizoen drie goals in 15 competitiewedstrijden en hoopt zijn club andermaal af te zetten op een plek die aan het einde van de rit recht geeft op CL-voetbal.

Zijn vader Patrick Kluivert is natuurlijk een voorbeeld voor Justin, maar hij kijkt ook naar een spits die nu nog actief is in de : Cristiano Ronaldo.

"Vanwege alles wat hij op en naast het veld doet", vertelt Kluivert aan DAZN. "Ik bewonderde hem al toen ik een kind was en volg hem nog steeds, al heb ik geen foto van ons samen."

De vleugelaanvaller geeft aan dat hij zijn speelstijl heeft aangepast sinds zijn komst naar Roma. "Ik dribbel graag langs vier of vijf spelers, maar het kan hier niet zomaar. Het lukt niet altijd, maar dat is mijn manier om succesvol te zijn."

"In mijn eerste wedstrijd tegen gebeurde er iets wat ik nooit meer ga vergeten. Ik gaf een assist op [Edin] Dzeko en dat was een droom. Het was geweldig om meteen beslissend te zijn bij een nieuwe club."

Kluivert hoopt in de toekomst in de voetsporen van zijn vader te treden door de te winnen. Momenteel werkt hij hard om het verdedigende aspect van zijn spel te verbeteren.

"Toen ik hier kwam, was ik dramatisch slecht in verdedigen en in Italië doe je gewoon niet meer mee als je niet keihard werkt voor je teamgenoten."

"Ik leg hier bewust veel nadruk op tijdens trainingen, want je moet alles geven om de bal te heroveren als je hem niet hebt. Dat is extreem belangrijk."

"Pa scoorde ooit in de Champions League finale en won hem. Ik wil precies dezelfde foto maken als ik hem win", deelt hij zijn toekomstdroom.

"Welk shirt ik dan draag? Ik hoop het tenue van AS Roma, maar ik kan niet in de toekomst kijken. Die moet nog geschreven worden."

Roma speelt vrijdag tegen en daarna volgt een kraker tegen Atalanta op 15 februari.