Justin Kluivert, AS Roma's vliegende NxGn-buitenspeler die zijn illustere vader zou kunnen overtreffen

De transfer van de Nederlander van Ajax naar de Italiaanse hoofdstad is de volgende fase in een carrière die kan wedijveren met die van zijn vader.

Hij heeft misschien nog veel waar te maken, maar Justin Kluivert heeft geen enkel teken laten zien dat hij wordt onderdrukt door het gewicht dat zijn naam draagt.

Na zijn doorbraak in het eerste team van Ajax in 2017, zette de zoon van ex-Barcelona-spits Patrick zijn ontwikkeling door, scoorde tien keer en gaf vijf assists tijdens het seizoen 2017/18, waar de Amsterdammers alleen PSV voor zich moesten laten in de Eredivisie.

Zijn openhartige speelstijl bleek uit de statistieken - in 2017/18 schoot en dribbelde Kluivert gemiddeld drie keer per wedstrijd, terwijl hij ook 1,5 belangrijke passes per wedstrijd gaf in alle competities.

Een dergelijke prestatie trok de aandacht van die clubs die hoger staan aangeschreven. Manchester United, Barcelona en Arsenal zouden allemaal de jongeling op de radar hebben gehad, maar het was AS Roma die zich uiteindelijk verzekerde van zijn diensten voor een vergoeding van 17,3 miljoen euro.

Basisplaatsen zijn iets kostbaarders geworden voor de negentienjarige, die al twee interlands voor Nederland speelde; Kluivert is zeven keer begonnen in de Serie A en de Champions League, hoewel hij de jongste doelpuntenmaker werd voor Roma in de Champions League-geschiedenis (19 jaar, 150 dagen) toen hij het net vond tegen Viktoria Plzen.

Ondanks zijn wat beperkte rol heeft Kluivert een bemoedigende start van zijn loopbaan gehad bij I Giallorossi, vooral in de belangrijkste clubcompetitie van Europa - hij gaf 1,8 belangrijke passes en dribbelde 2,3 keer per wedstrijd in zijn vier optredens en zal zichzelf binnenkort opnieuw kunnen testen tegen de beste van het continent in de knock-outrondes volgend jaar.

Een regelmatige basisplaats zal in 2019 hetgene zijn wat hij nastreeft, maar Kluivert geniet beslist van zijn tijd in de Italiaanse hoofdstad, waar hij denk dat hij baat heeft bij de voogdij van trainer Eusebio di Francesco en de trouwe clubicoon Daniele de Rossi.

"Hij (Di Francesco) heeft me veel gegeven", zei Kluivert. "Een uitstekende trainer waar ik veel van heb geleerd. Hij adviseert me om mijn snelheid te gebruiken. Ik moet dat gebruiken om het mijn tegenstanders moeilijk te maken."

"Hij (De Rossi) is ook erg belangrijk voor me geweest. Toen ik hier kwam, was hij op vakantie. Toch stuurde hij onmiddelijk een bericht om me te verwelkomen. Dat motiveerde me. Hij is een fenomeen, zowel op als naast het veld. Het is een eer om met hem te mogen spelen. Hij kan ook goed Engels, dus praat ik veel met hem."

Er is sprake van dat Kluivert op een dag in de voetsporen van zijn vader zou kunnen treden en bij Barcelona zou kunnen komen, maar, Patrick nu onderdeel van de technische staf van Kameroen, gelooft dat zijn zoon op dit moment op de beste plaats is voor zijn ontwikkeling - hoewel hij de hoop koesterde dat hij nog een jaar in de Johan Cruijff ArenA zou blijven.

"Ik ben zeer tevreden met wat hij doet", zei Patrick. "Ik denk dat Manchester United een te grote sprong zou zijn geweest. Roma is een belangrijke club, maar de druk is lager."

"Hij praat niet veel, maar hij is iemand die weet hoe te luisteren en gemotiveerd is. Ik had graag nog een jaar bij Ajax gebleven, maar hij koos voor zichzelf. Ik denk dat Roma een goede oplossing is."

"Roma moet niet winnen door te forceren en het is een club die gewend is aan goed voetbal. Het is nu de ideale plek voor Justin. Wie droomt er niet van Barcelona? Maar het Italiaanse voetbal wint terrein en Justin kan er gebruik van maken."

2018 was een succesvol jaar voor Kluivert, die er klaar voor lijkt - en hij heeft de kans, dankzij de progressie van Roma in de Champions League - om de voetbalwereld in 2019 te bestormen.