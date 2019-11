Julian Draxler: "Hij vertelde me plotseling wat voor klootzak ik ben"

Als tiener werd de aanvaller van Paris Saint-Germain niet gespaard als het ging om het aanhoren van kritiek toen hij doorbrak als speler.

Julian Draxler is een man die gewend is aan kritiek.

Van een veeleisende vader tot zijn eigen drive om te slagen. De Duitse international is vaak geconfronteerd met het aanhoren van weinig vriendelijke beoordelingen na aanleiding van zijn prestaties.

Als een doorbrekend talent in de bij in 2011, volgden de beledigingen snel en in grote mate voor Draxler, toen hij ernaar streefde om een plek te bemachtingen in een ploeg die toen geleid werd door -legende Raúl.

Nu bij Paris Saint-Germain, waar kritiek ook nooit ver weg is, geeft Draxler te kennen dat hij het aanvankelijk moeilijk had om de kritiek het hoofd te bieden, maar het heeft hem ook in staat gesteld om feedback positiever op te vatten.

"Schalke was geen werkgever voor mij als alle anderen", vertelt Draxler in gesprek met Goal en DAZN .

"Er waren veel ogen op mij gericht. Toen we verloren, hoorde ik niet alleen van de fans dat ik sh*it was, maar ook van mijn buren, mijn familie en vrienden van mijn familie."

"Ik was bijvoorbeeld op de verjaardag van mijn oom. Op het feest was er iemand die elke Schalke-wedstrijd bijwoonde en me plotseling vertelde wat voor klootzak ik ben."

"Dat is gewoon de manier waarop mensen in het Ruhrgebied praten. Je verbloemt je woorden niet. Op het moment maakt het mensen niet uit of je negentien jaar oud bent en nog in de ontwikkelingsfase zit."

"Tegelijkertijd hebben mensen een heel goed idee of je er echt honderd procent bij bent of dat je je druk maakt."

"Aanvankelijk neem je als tiener een defensieve houding aan en denk je: 'Wat probeer je me te vertellen? Ik weet al hoe dingen werken'. Maar achteraf besef je dat mensen meestal gelijk hadden."

Terwijl Draxler probeerde de kritiek het hoofd te bieden, maar hij al snel indruk bij Schalke. Hij maakte als zeventienjarige de winnende treffer in extra tijd tegen FC Nürnberg in de DFB-Pokal.

Draxler blikt terug op dat moment en beseft dat hij zijn carrière heeft veranderd.

"Dat was Hollywood", zegt de Duitser. "Drie dagen daarvoor had ik mijn debuut als basisspeler gemaakt in Hannover. Het was geen speciale wedstrijd, ik speelde niet goed, maar het was best cool omdat we met 1-0 wonnen en het was mijn eerste overwinning met Schalke. En daarna Nürnberg. Daarna was niets in mijn leven meer zoals voorheen."

Lees beneden verder

"Ik heb duizenden herinneringen aan dat moment. Je zult zo'n ervaring nooit vergeten. Als ik vandaag naar het interview kijk dat ik na de wedstrijd heb gegeven, herken ik mezelf nauwelijks."

"Op dat moment wist ik niet waar ik heen moest en probeerde ik professioneel te zijn. Maar ik was zeventien, ik wilde de cameraman omhelzen."

"De volgende dag moest ik naar school en ik zei: 'Ik ga niet naar school'. Het doelpunt heeft alles veranderd."