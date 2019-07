'Jürgen Klopp was gecharmeerd van veteraan en aasde lange tijd op stunt'

Franck Ribéry vertrok deze zomer transfervrij bij Bayern München en heeft nog geen nieuwe club gevonden.

De Fransman werd al aan diverse clubs binnen en buiten Europa gelinkt, terwijl ook een pensioen van de 36-jarige aanvaller als optie werd genoemd. Volgens L'Équipe was zelfs een overstap naar deze zomer goed mogelijk.

De Franse sportkrant stelt dat Jürgen Klopp lange tijd dacht aan de komst van de veteraan. De manager van Liverpool is zeer gecharmeerd van Ribéry en had de buitenspeler graag aan zijn selectie willen toevoegen. Een voorwaarde van de komst van de aanvaller was echter wel dat er veranderingen moesten plaatsvinden wat betreft aanvallers in de selectie van the Reds .

Klopp had Ribéry graag gehaald, maar is tegelijkertijd tevreden over de aanvallers die hij momenteel tot zijn beschikking heeft. Liverpool zou pas voor de komst van Ribéry zijn gegaan als men afscheid had moeten nemen van een belangrijke aanvaller, maar tot op heden is dat niet gebeurd. Een transfer van Ribéry naar Liverpool in de komende periode lijkt inmiddels uitgesloten.

Ribéry was van 2007 tot deze zomer actief voor der Rekordmeister . De 81-voudig international van Frankrijk speelde in totaal 425 wedstrijden voor de Duitse topclub, met 124 doelpunten en 182 assists als resultaat.

Onlangs nam Bayern afscheid van zowel Ribéry als Arjen Robben, aangezien de grootmacht inzette op een verjongingskuur en zodoende het duo niet meer nodig had.