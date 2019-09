Jürgen Klopp troeft collega's af en is beste trainer ter wereld

Jürgen Klopp is uitgeroepen tot de beste trainer ter wereld.

Tijdens het FIFA-gala in Milaan heeft de trainer van de prijs voor beste coach ontvangen. De Duitse oefenmeester troeft zijn collega’s Josep Guardiola van en -manager Mauricio Pochettino af. Klopp is de opvolger van Didier Deschamps, die vorig jaar wereldkampioen werd met Frankrijk.

Klopp greep vorig jaar nog naast de prijs toen hij met Liverpool de -finale verloor van . Het afgelopen seizoen leidde hij the Reds naar de eindzege in de Champions League, door Tottenham Hotspur in de finale met 2-0 te verslaan.

In de Premier League greep Liverpool op de slotdag naast de Engelse landstitel. Het Manchester City van Guardiola kroonde zich tot landskampioen. The Citizens wonnen ook de en League Cup, maar dat bleek voor de Spanjaard niet genoeg om tot beste trainer ter wereld gekroond te worden.