Jürgen Klopp sluit pikante terugkeer uit: "Het is simpelweg niet mogelijk"

De afgelopen weken werd er in de Engelse en Spaanse media gespeculeerd over een vermeende terugkeer van Philippe Coutinho naar Liverpool.

Jürgen Klopp, manager van the Reds , sluit in gesprek met ESPN een pikante rentree van de Braziliaanse aanvallende middenvelder annex vleugelaanvalller uit. De Duitse oefenmeester stelt dat Coutinho simpelweg niet haalbaar is voor .

"Coutinho zou ieder team in de wereld kunnen helpen, honderd procent. Daar gaat het niet om. Ik vind Phil geweldig, hij is een fantastische voetballer. Maar hij zou een big, big, big, big, big, big, big, big-money signing zijn en het is voor ons niet het jaar om dat te doen. Het is simpelweg niet mogelijk. Hij zou ons absoluut beter maken, maar ik hoop dat hij zijn geluk vindt bij . Misschien heeft hij dat al gevonden", zegt Klopp. Barcelona telde anderhalf jaar geleden 145 miljoen euro neer voor Coutinho, maar hij wist zijn plaats tot nu toe niet echt te vinden.



We hebben contact, maar ook weer niet zo goed dat ik weet hoe het precies met hem gaat of dat ik weet of alles klopt wat in de kranten wordt geschreven. Als alles waar is wat de kranten over mij geschreven hebben: wow! Hij is volkomen gelukkig in Barcelona en wil een nieuw zesjarig contract als de berichten over Coutinho te vergelijken zijn met wat de kranten over mij schreven", stelt de Duitse manager van Liverpool met een knipoog.

Coutinho speelde tot dusver 76 officiële wedstrijden voor Barcelona, waar zijn contract nog loopt tot medio 2023.



Een speler die tevens aan Liverpool gelinkt wordt, is Bruno Fernandes van . "Als hij bij tekent, zullen we hem tegenkomen. Het is duidelijk dat hij een hele goede speler is", vertelt Klopp. Sky Sports sloot donderdagochtend overigens uit dat Fernandes aan de slag zal gaan bij Manchester United. "Ze hebben al een aantal hele goede spelers, dus ze zullen alleen maar sterker worden. De transferzaken van Manchester United gaan mij verder niets aan, eerlijk gezegd."