Jürgen Klopp lyrisch over Ajax: "De fans hadden hun tickets al geboekt"

werd woensdagavond uit de geknikkerd door , dat een 0-1 nederlaag in eigen huis deze week weg poetste door met 2-3 te winnen in Amsterdam. Jürgen Klopp, manager van , vindt het spijtig dat de Amsterdammers de finale niet hebben bereikt, aangezien Ajax volgens de Duitser beschikt over zeer goede spelers.

Op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met laat Klopp weten genoten te hebben van Ajax. "De comeback van Tottenham was briljant. Felicitaties aan Mauricio Pochettino en the Spurs . Ongelooflijk", wordt Klopp geciteerd door diverse Engelse media. "Om eerlijk te zijn vind ik dat het gezegd moet worden dat wat Ajax tijdens de hele campagne heeft gedaan, ongelooflijk was."



Klopp stelt dat de 'meest getalenteerde ploeg' nu uit het toernooi ligt. "Ajax heeft zoveel prachtige spelers. Ze hebben een beetje de prijs betaald voor de intensiteit van de wedstrijd en ook voor de goede besluiten van Pochettino tijdens de rust. Het inbrengen van Fernando Llorente was een meesterzet, het veranderde de wedstrijd."



"Ik heb natuurlijk de wedstrijd bekeken. Mijn zoon vertelde mij tijdens de rust dat de fans van Ajax hun tickets al geboekt hadden, want iedere minuut ging de prijs omhoog", aldus Klopp, die verwacht dat Liverpool klaar is voor de finale tegen Tottenham in Madrid op 1 juni. "We hebben nu drie weken om 'angry' te zijn als we tegen ze spelen."