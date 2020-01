Jürgen Klopp laat FA Cup-replay schieten: "Wij zullen niet van de partij zijn"

Liverpool leek zondagavond op weg naar een overwinning op Shrewsbury Town in de FA Cup.

Een sterk gewijzigd elftal van the Reds moest uiteindelijk toch nog een 2-2 gelijkspel toestaan tegen de ploeg uit de League One. De twee clubs moeten daarom op herhaling en de replays van het bekertoernooi zullen worden afgewerkt op dinsdag 4 en woensdag 5 februari.

Dit is tegen het zere been van manager Jürgen Klopp, aangezien de Premier League dit seizoen voor het eerst een winterstop heeft ingelast.

Tussen 2 en 16 februari zullen er geen wedstrijden worden gespeeld in de Engelse competitie en Klopp is niet van plan om zijn dragende krachten deze adempauze te ontzeggen voor een -wedstrijd.

"Ik heb de jongens twee weken geleden al gezegd dat we een winterstop zullen hebben en dat betekent dat wij er niet zullen zijn", liet hij optekenen door de BBC.

"Je kan niet met ons omgaan alsof het niemand iets kan schelen. Ik weet dat dat geen populaire mening is, maar dit is de manier waarop ik het zie. De Premier League heeft ons gevraagd om de winterstop te respecteren en dat is wat we zullen doen."

"Als de FA (de Engelse voetbalbond, red.) dat niet doet, kunnen wij daar niets aan veranderen. Wij zullen in ieder geval niet van de partij zijn."

Klopp is van plan om de return tegen Shrewsbury te laten spelen door jeugdspelers, terwijl beloftencoach Neil Critchley op de bank de honneurs waar zal nemen.

"We moeten rekening houden met het welzijn van de spelers. Ze hebben rust nodig. Mentale rust, fysieke rust, vandaar ook die winterstop. We moesten deze beslissingen van tevoren al nemen omdat deze jongens ook families hebben."