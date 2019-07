Jürgen Klopp jubelt: "De speler die de hele wereld wilde, is terug"

Jürgen Klopp is zeer te spreken over Divock Origi.

De 24-jarige aanvaller maakte lange tijd geen onderdeel uit van de plannen van de manager van , maar heeft zich in de tweede helft van afgelopen seizoen sterk ontwikkelt. De oefenmeester geeft aan dat Origi de gevolgen van zijn nare blessure uit 2016 definitief achter zich heeft gelaten.

"Divock heeft de afgelopen weken en ook afgelopen seizoen de laatste stapjes gezet. Hij verdient deze contractverlenging", doelt Klopp op het feit dat de Belgische spits onlangs bijtekende bij Liverpool.

De Duitse coach geeft aan dat Origi sterker dan ooit is. "Sinds zijn blessure was het slechts af en toe zo dat hij een glimp van zijn klasse toonde."



"Maar naarmate hij steeds beter en harder ging trainen, zag je het gebeuren. Divock is terug. De speler die de hele wereld wilde, is terug", wordt Klopp geciteerd door de Liverpool Echo . Origi maakte in 2016 indruk, onder meer door twee keer te scoren tegen in de kwartfinales van de tegen Borussia Dortmund.



"Als je toen, na de uitwedstrijd tegen Dortmund (1-1, red.), aan clubs had gevraagd of ze Origi wilden hebben, zouden veel clubs een bevestigend antwoord hebben gegeven. Dat is op dit moment ook het geval. Nu moeten we hem nóg verder helpen. Hij voelt zich goed en heeft onlangs een nieuw contract getekend. Het voelt als een nieuwe aanwinst", jubelt Klopp.