Jürgen Klinsmann stapt per direct op als trainer van Hertha BSC

Jürgen Klinsmann is per direct vertrokken bij Hertha BSC.

De Duitse trainer is tien weken na zijn aanstelling opgestapt bij de club uit de .

Op Facebook legt de oud-international uit waarom hij tot dit besluit is gekomen. Klinsmann zegt vanuit de clubleiding geen vertrouwen te voelen in de strijd tegen degradatie.

Hertha is terug te vinden op de veertiende plaats op de rangslijst. De ploeg van Klinsmann presteert wisselvallig na de winterstop. Na een nederlaag tegen (0-4) volgde een 1-2 overwinning op (2-0).

Na een gelijkspel tegen (0-0) werd Hertha uitgeschakeld in de door de ploeg uit Gelsenkirchen, waarna zaterdag met 1-3 werd verloren van .

"Als hoofdtrainer heb ik het vertrouwen nodig om deze taak te vervullen", laat Klinsmann weten op de clubwebsite. "Met name in de strijd tegen degradatie is het belangrijk om een eenheid te vormen en de focus te leggen op de belangrijkste zaken."

"Als dat niet gegarandeerd kan worden, kan ik niet optimaal functioneren. Daarom heb ik, na lange overwegingen, besloten om op te stappen als trainer van Hertha." Klinsmann blijft in de rol van commissaris verbonden aan de Duitse club.

Tijdens de afgelopen transferperiode kreeg de selectie van nog een stevige kwaliteitsinjectie. De Bundesliga-club brak het clubrecord om Lucas Tousart in huis te halen.

De 22-jarige middenvelder kwam voor een bedrag van 25 miljoen euro over van . Daarna werd de Poolse spits Krzysztof Piatek voor 22 miljoen euro overgenomen van .