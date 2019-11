Jürgen Klinsmann keert terug in Bundesliga als vervanger van clubicoon

Jürgen Klinsmann gaat aan de slag als trainer van Hertha BSC, zo melden de Berlijners woensdagochtend via de officiële kanalen.

De 55-jarige oud-international wordt de opvolger van Ante Covic, die pas sinds begin juli werkzaam was als hoofdtrainer van Die Alte Dame. Met een huidige vijftiende plek maakt Hertha echter een teleurstellend seizoen door.

Technisch directeur Michael Preetz laat weten dat de beslissing om afscheid te nemen van Covic niet zomaar is genomen: "Dit is enorm moeilijk geweest voor ons."

"Ante heeft meer dan twintig jaar deel uit gemaakt van Hertha en is afgelopen zomer met veel passie, expertise en nauwkeurigheid aan deze baan is begonnen. Deze ontwikkeling spijt ons en we willen Ante danken voor zijn toewijding."

"Zodra er wat meer afstand is, zullen we met hem praten om hem op andere manieren bij Hertha te betrekken", belooft Preetz.

De 44-jarige Covic stond als speler, verspreid over twee periodes, elf jaar onder contract bij Hertha en had van 2013 tot afgelopen zomer het beloftenelftal van de club onder zijn hoede.

De geboren Berlijner slaagde er echter niet om zijn ploeg aan de praat te krijgen, waardoor hij nu plaats moet maken voor Klinsmann. De oud-spits was als laatst werkzaam bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten, waar hij tussen 2011 en 2016 de scepter zwaaide.

Klinsmann heeft enige ervaring als trainer in de , daar hij het in het verleden net geen seizoen volhield als trainer van .

Voor zijn periode bij Der Rekordmeister was Klinsmann twee jaar de bondscoach van Duitsland en in die hoedanigheid voerde hij Die Mannschaft in 2006 naar de derde plek op het WK in eigen land.

Klinsmann krijgt bij Hertha met Javairo Dilrosun, Karim Rekik en Daishawn Redan drie Nederlandse spelers onder zijn hoede.