"Jovic is een van de grootste talenten die ik ooit heb gezien"

De kersverse aanwinst van Real Madrid wordt door zijn voormalig jeugdtrainer Veljko Paunovic omschreven als een enorm talent.

Paunovic had Luka Jovic onder zijn hoede bij Servische jeugdelftallen en daar maakte de spits veel indruk. Zo veel zelfs dat hij volgens de huidige trainer van tot de grootste talenten mag worden gerekend met wie hij ooit werkte.

De voormalig leermeester van spelers als Christian Vieri en Fernando Torres denkt dan ook dat de van gekochte spits zijn transfersom van 70 miljoen euro volledig waar gaat maken.

De Servische oud-speler van en Partizan Belgrado denkt dat Jovic in staat is om zijn land de komende jaren te leiden: "Na Pedja Mijatovic, Davor Suker hebben we nog wel wat geweldige spelers gehad, maar geen aanvaller zoals Luka Jovic."

"Hij is bijna zijn hele leven al betrokken bij nationale jeugdelftallen en in 2014 promoveerden we hem dankzij zijn goede ontwikkeling en fysieke kracht naar de Onder-19. Hij was bijna drie jaar jonger dan de rest, maar we haalden mede dankzij hem de halve finale van het jeugd-EK."

Ook spelers als Nikola Maksimovic en Sergej Milinkovic-Savic maakten deel uit van de talentenploeg. Paunovic acht Jovic in staat om minstens zulke grote stappen te maken als zijn twee ploeggenoten, zo stelt de trainer in een exclusief interview met Goal.

De 21-jarige spits begon bij Rode Ster Belgrado en werd al snel opgepikt door , dat hem uitleende aan Eintracht Frankfurt. Daar kwam hij tot volle ontbranding en nu heeft hij een zesjarig contract getekend bij de Koninklijke, waar hij in de voetsporen treedt van Cristiano Ronaldo.

" heeft een speler met veel groeipotentie gekocht", aldus Paunovic. "Hij is geweldig, een killer. We hebben nog een tijdje om het uit te vinden, maar voor mij is hij nu al het grootste talent van Servië, of welke regio van voormalig Joegoslavië dan ook."

Paunovic heeft het dan niet alleen over nu, maar over de laatste twintig jaar, benadrukt hij. "Luka kan uit stand schieten, van dichtbij en veraf, met links of met rechts, of op doel koppen. Het is een spectaculair repertoire", vervolgt hij zijn lofzang.

"Hij is zo doelgericht en kalm. Zijn coach moet blijven op zijn vertrouwen en dan is hij een van de beste spelers die Servië ooit heeft gehad", besluit Paunovic met een advies aan Real-trainer Zinédine Zidane.