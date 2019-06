Jovic, Engeland, Kean & de grootste teleurstellingen van het EK Onder-21

Het toernooi in Italië heeft veel doelpunt en fantastische wedstrijden opgeleverd, maar het valt niet te ontkennen dat er ook teleurstellingen waren.

Het EK Onder-21 2019 was tot nu toe een genot om te zien.

Zo zagen meer dan 80.000 supporters Italië in actie en de Roemeense legende Gheorghe Hagi leidde de mars van zijn land vanuit het centrum van Cesena naar het Stadio Dino Manuzzi voor hun wedstrijd tegen Engeland. Het toernooi heeft de aandacht getrokken van het publiek.

Het was ook een genot op het veld, met 64 doelpunten in slechts 18 wedstrijden tot nu toe, met een gemiddelde van 3,6 per wedstrijde. Het was echt een viering van 'The Beautiful Game'.

Het toernooi verliep echter niet zonder teleurstellingen of zijn controverses.

Nu de groepsfase is afgerond zet Goal de grootste teleurstellingen van het toernooi op een rij...

MOISE KEAN

Als Alanis Morissette daadwerkelijk ironie zou kunnen begrijpen, zou ze genoten hebben van de omstadigheden rond het einde van Moise Kean's deelname aan het EK Onder-21.

Een paar uur voor de wedstrijd van Italië die gewonnen moest worden tegen België in Reggio Emilia, plaatste Moise Kean een video op Instagram waarin hij het refrein van het lied 'Dove e Quando' van Benji en Fede zong:

"Vertel me waar en wanneer, vanavond zal ik niet te laat komen, en ik heb geen domme excuses meer, zelfs het verkeer doet er niet toe."

Het bericht werd snel verwijderd nadat Kean en zijn kamergenoot en beste vriend Nicolò Zaniolo te laat waren gekomen voor een overleg van het Italiaanse team.

Coach Luigi Di Biagio reageerde door Kean op de bank te zetten. De spits had 24 uur eerder de ontmoeting beschreven als "een van de grootste wedstrijden van mijn carrière" en de geschorste Zaniolo was helemaal buiten de selectie gelaten.

Kean kwam geen minuut in actie, zelfs niet toen Italië op jacht ging naar een grotere zege om zo hun doelsaldo te verbeteren en de kansen te vergroten om door te gaan naar de laatse vier als de beste nummer twee.

Vergis je niet: Kean had een van de sterren van dit toernooi moeten zijn.

Hij was in vorm, nadat hij afgelopen seizoen zeven keer had gescoord voor . Daarnaast was hij fris, na slechts 664 minuten voor zijn club gespeeld te hebben.

Hij speelde slechts een uur in Italië's openingswedstrijd tegen Spanje die gewonnen werd en hij was niet in staat om vanaf de bank invloed te hebben in de kostbare nederlaag tegen Polen.

Het was echter buiten het veld dat hij echt steken liet vallen.

Zoals Di Biagio op zijn persconferentie na de wedstrijd in Reggio Emilia opmerkte, was het niet de eerste keer dat de twintigjarige de teamregels negeerde.

De spits is nog steeds zo jong, dus de hoop is dat hij zal leren van deze schokkende ervaring.

Hij zal zeker voldoende tijd hebben om over zijn slechte discipline na te denken. Roberto Mancini zou nu het voorbeeld moeten volgen en Kean moeten negeren voor de volgende selectie van de A-ploeg voor de EK-kwalificatiewedstrijden.

Waar en wanneer we Kean weer in het shirt van Italië zullen zien, is in dit stadium onduidelijk.

ENGELAND

Veel dingen kunnen gezegd over Aidy Boothroyd na de gênante uitschakeling van Engeland in de eerste ronde in Italië, maar men zou de onder vuur liggende bondscoach nooit kunnen beschuldigen van een gebrek aan eerlijkheid.

Hij was bewonderenswaardig open en openhartig tegenover verslaggevers. Hij verloor nooit zijn hoofd, hoewel iedereen om hem heen de zijne kwijtraakte toen the Young Lings jankend en zonder een wedstrijd gewonnen te hebben het toernooi verlieten.

Misschien was Boothroyd echter te eerlijk om een fout te erkennen.

Sommige van de meer cynische leden van de Engelse pers konden niet geloven dat de Engelse bondscoach geen kleine blessure had verzonnen voor Phil Foden. Hij koos ervoor om zijn beste speler uit de basisopstelling te laten voor de wedstrijd tegen Roemenië op speeldag twee die gewonnen moest worden.

Hij verdedigde zichzelf door bizar te beweren dat hij het rustig aan moest doen met een negentienjarige middenvelder die vorig seizoen slechts elf wedstrijden voor startte. Hij liet de deur wijd open om de spot met hem te drijven.

Er was ook veel ongeloof toen Boothroyd openlijk toegaf dat Aaron Wan-Bissaka - die een ongelukkig eigen doelpunt had gemaakt in de 2-1 nederlaag tegen Frankrijk - zijn basisplaats was verloren nadat hij de focus had verloren door zijn aanstaande transfer naar . Het gevoel was dat de rechtsback als ware door zijn coach onder de bus was gegooid.

Boothroyd slaagde er niet in om de wankele defensie van Engeland te dichten, die in drie wedstrijden maar liefs negen tegentreffers had geïncasseerd. Ook werd hij bekritiseerd vanwege het feit dat hij twee spitsen bracht toen Engeland met tien man speelde en spelers nodig had die de bal konden veroveren toen ze er niet in slaagden om balbezit te houden in de slotfase van de wedstrijd tegen Frankrijk.

Ogenschijnlijk heeft Boothroyd nog steeds een sterke positie, nadat hij een nieuw tweejarig contract tekende vlak voordat het EK begon. Bovendien, zoals hij snel opmerkte, werden verschillende spelers die in aanmerking kwamen voor deelname opgeroepen door de bondscoach van de A-ploeg Gareth Southgate voor de . Daarnaast kan hij nauwelijks verantwoordelijk worden gehouden voor enkele van de domme ongedwongen fouten die zijn verdedigers begingen.

"Als je kijkt naar het kaliber van de spelers die de fouten maken, is het niet logisch", klaagde hij na het 3-3 gelijkspel van maandag tegen Kroatië.

Nu vraagt men zich echter af op het zinvol is om door te gaan met een coach die een aantal raadselachtige selecties heeft samengesteld. Daarnaast heeft hij geen grip kunnen krijgen op een groep spelers met teveel zelfvertrouwen en zelfingenomenheid, zowel op het veld als daarbuiten.

LUKA JOVIC

Voordat hij op 4 juli voor tekende, had Luka Jovic ongeveer 470.000 volgers op Instagram. Op het moment van schrijven heeft hij bijna drie keer dat aantal (1,3 miljoen).

De fans van Madrid kijken nu met interesse naar elke beweging. De spits zal daardoor alleen maar nog teleurgestelder raken met zijn deelname aan het EK.

Het moet toegegeven worden dat het in Italië duidelijk werd dat het Servië ontbreekt aan opties in de breedte. De legendarische Rade Bogdanovic riep zelfs op dat elke speler van de ploeg gewongen moest worden om een jaar in het leger dienen om wat discipline te leren nadat alle drie de wedstrijden verloren gingen en er slechts één keer werd gescoord, vanaf de strafschopstip.

Het is de moeite waard om eraan te denken dat het land niet zo ver gekomen was zonder Jovic, die de topscorer was van zijn land met zeven doelpunten tijdens de kwalificatie.

"Ik speelde niet zo goed als ik kan", erkende hij. "Maar een paar wedstrijden kunnen niet alles doden wat ik vorig seizoen heb laten zien."

Dat is zeker waar, maar Jovic liet niettemin te weinig zien om te illusteren waarom Madrid ervoor koos om zeventig miljoen euro te betalen om hem deze zomer weg te halen bij .

In twee wedstrijden in Italië scoorde hij niet en gaf geen assist. Geen enkele dribbel was succesvol en hij schoot slechts vijf keer op doel, waarvan slechts één het doelwit trof. Op geen enkel moment leek hij op een speler die Karim Benzema kon aftroeven als de eerste keus als spits van Real.

Natuurlijk zou je redelijkerwijs kunnen beweren dat de 21-jarige spits waarschijnlijk de fysieke en mentale spanning voelde na voor een van de grootste clubs ter wereld getekend te hebben. Hij kende een fantastisch seizoen waarin hij 27 keer scoorde in 48 wedstrijden in alle competities.

In die context is vermoeidheid een geldig excuus en het zou verkeerd zijn om de kwaliteiten van een speler te beoordelen op basis van één slecht toernooi.

Dat zal echter een beetje troost zijn voor Jovic, die zichzelf beschreef als "de gelukkigste man ter wereld" nadat zijn overstap naar het Santiago Bernabéu werd afgerond.

Het EK zal het enthousiasme een beetje hebben onderdrukt, nadat hij een slechte eerste indruk heeft gemaakt op zijn vele nieuwe volgers.

LUIGI DI BIAGIO

In de aankondiging van zijn beslissing om te stoppen als bondscoach van Italië Onder-21 na zes jaar de leiding gehad te hebben, beweerde Luigi Di Biagio dat het falen van zijn ploeg om de knock-outfase te bereiken terwijl ze het EK organiseerden zijn beslissing niet had beïnvloed.

"Ik zou toch zijn vertrokken", vertelde hij dinsdagmorgen aan verslaggevers. "Ik voelde me niet meer honderd procent gemotiveerd om door te gaan."

"Misschien was er een kleine kans om te blijven, alleen voor de Olympische Spelen."

"Maar clubs uit de en de Serie B hebben me al eerder benaderd. Uit respect voor de FIGC (Italiaanse voetbalbond) heb ik altijd nee gezegd."

"Maar dankzij mijn groei hier in deze jaren, voel ik me klaar voor nieuwe uitdagingen."

Het probleem voor Di Biagio is echter dat zijn reputatie is beschadigd door de vroege uitschakeling van de Azzurrini . Veel fans van het nationale team zijn blij dat hij vertrekt.

Ter verdediging van Di Biagio had Italië pech dat het werd uitgeschakeld na het winnen van twee van hun drie wedstrijden, waaronder een knappe 3-1 zege op Spanje tijdens hun openingswedstrijd.

De zege kreeg een vervolg met een grote teleurstelling. Er werd met 1-0 verloren van een matig Polen en dat kostte Italië uiteindelijk een plek in de halve finale.

De manier waarop Italië te sterk was voor Spanje illustreerde op prachtige wijze dat team een team met talent was. Met de gepassioneerde supporters als steun was het een team dat in staat was om het toernooi te winnen.

Di Biagio kreeg immers van bondscoach van de A-ploeg Roberto Mancini toestemming om spelers als Moise Kean, Nicolò Zaniolo, Nicolò Barella en Federico Chiesa te selecteren.

Hij verdient lof voor de manier waarop hij omging met de slechte discipline van Kean en Zaniolo, terwijl hij zeker het beste uit Chiesa haalde, die waarschijnlijk de beste speler van de groepsfase was.

De blijvende herinnering aan dit toernooi zal echter niet de prachtige doelpunten van de -aanvaller zijn om zijn prachtige loopacties langs de linkerflank, maar Di Biagio's aanpak van de wedstrijd tegen Polen.

Op die avond in pakte zijn tactiek totaal verkeerd uit, door voorzet na voorzet af te leveren in een strafschopgebied vol met grote Poolse spelers.

Zo'n naïeve aanpak zorgde voor een nederlaag van de wedstrijd en het kan hem uiteindelijk een topbaan in de Serie A, of zelfs de Serie B kosten.

HET FORMAT

Voor een vermeende biscotto (een Italiaanse voetbalterm die 'biscuit' betekent en die wordt gebruikt om twee teams te beschrijven die opzettelijk een resultaat boeken die in het voordeel is van beide teams), was Roemenië tegen Frankrijk echt een kraker.

Geen van beide ploegen slaagde erin om een schot op doel te lossen, tijdens een wedstrijd waarin beide landen slechts een punt nodig hebben om kwalificatie voor de halve finales veilig te stellen. Het is bijna alsof ze het niet eens probeerden.

Gezien het feit dat Italië een ronde verder zou gaan als Roemenië won of Frankijk zegevierde met drie of meer doelpunten, was de gastheer het meest verbolgen over de wederzijds voordelige uitkomst.

De Azurrini erkenden echter dat alleen zij de schuld hadden dat ze afhankelijk waren van resultaten op andere velden.

Bovendien is er altijd een vreemde kans op een biscotto op grote internationale toernooien.

De beruchte 1-0 overwinning van West-Duitsland op Oostenrijk tijdens het WK van 1982 in Spanje, die bekend werd als de 'schande van Gijón', resulteerde in het feit dat beide landen zich plaatsten voor de volgende ronde ten koste van Algerije. Het zorgde ervoor dat de autoriteiten gewongen werden de regels te wijzen en ervoor te zorgen dat de laatste twee wedstrijden in een groep op hetzelfde moment zouden beginnen.

Het zou echter een logistieke nachtmerrie zijn om elke laatste wedstrijd op hetzelfde tijdstip te laten spelen. Het onderstreept alleen maar de dwaasheid van het gebruik van een format waarin de resultaten in de ene groep van invloed kunnen zijn op de kwalificatie van een andere.

Het moeten altijd zo zijn dat de groepswinnaar of de beste twee teams doorgaan naar de volgende ronde. Toernooien waarbij de beste nummers drie de kansen krijgen om door te gaan in groepen met vier teams, zullen altijd resulteren in discutabele resultaten. De Copa América en het WK vrouwen van deze zomer hebben dit bewezen.

Maar dat is niets nieuws. Dat Portugal het EK 2016 won nadat het geen enkele zege boekte in hun groep, was een slechte grap.

Toernooien waarin de beste nummer drie zich plaatst beloont voornamelijk middelmatigheid en verlengt reeds overmatig opgeblazen toernooien, waardoor de kwaliteit van het voetbal minder wordt.

Het EK Onder-21 was een perverse draai aan het moderne internationale toernooi. Slechts twaalf landen nemen deel, verdeeld in drie groepen van vier, waar slechts één nummer twee gegarandeerd was van een plek in de knock-outfase.

Het betekende dat Italië en Denemarken beide werden uitgeschakeld, ondanks hun tweede plaats in hun groep, na het winnen van twee van hun drie wedstrijden.

Het heeft er alleen maar op gehamerd dat dergelijke toernooien slechts een aantal deelnemers moeten hebben die eenvoudig kunnen worden teruggebracht tot vier, acht of zestien teams.

Gelukkig zullen aan het volgende EK Onder-21, in Hongarije en Slovenië in 2021, zestien tien deelnemen.

Dat zal echter net zo min een troost zijn voor Italië en Denemarken.