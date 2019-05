Journalist van De Telegraaf in Londen geslagen door Ajax-fan

Journalist Pim Sedee en diens cameraman Thom Schelstraete zijn dinsdag geslagen door een Ajax-fan, zo heeft De Telegraaf bekendgemaakt.

Het incident gebeurde al in de aanloop naar de -wedstrijd tussen en . Sedee was bezig met een live-uitzending in Londen toen hij een klap kreeg van een voorbijganger.

De krant heeft de man geïdentificeerd als een supporter van de Amsterdammers en laat weten dat hij inmiddels door de Engelse politie is gearresteerd. Sedee en Schelstraete deden na het incident direct aangifte tegen de man en de politie heeft hem aan de hand van de camerabeelden kunnen opsporen.



Sedee ging na het incident ‘gewoon’ door met zijn uitzending op het plein voor het stadion van Tottenham. Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf, spreekt in een korte reactie zijn afschuw uit over het voorval: "Van journalisten die aan het werk zijn, blijf je te allen tijde af, dus ook van onze mensen."