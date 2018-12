Journaille looft Ajax voor passie, veerkracht en flair

Ajax is de groepsfase van de Champions League zonder nederlaag doorgekomen en zal de loting dan ook met vertrouwen tegemoet zien.

Volgens De Telegraaf zullen weinig ploegen aan Ajax gekoppeld willen worden. "Ajax heeft in vijf maanden tijd zo’n naam gemaakt in Europa dat geen van de zeven mogelijke tegenstanders in de achtste finales van de Champions League aan de Amsterdammers wil worden gekoppeld", aldus de scribent, die eraan toevoegt dat Ajax aan 'klantenbinding' heeft gedaan.



Men schrijft verder dat Ajax een 'formidabele veerkracht' heeft getoond en dat het team van Erik ten Hag voetbalde met 'passie en strijdlust'. De conclusie van het dagblad is dan ook helder: 'trotse tweede'. Het Algemeen Dagblad spreekt tegelijkertijd van een 'legendarische Europese avond'.



"Ajax blonk dit succesvolle Europese seizoen zo uit door de volledige focus in het elftal. Elke keer weer stonden de spelers precies onder de juiste spanning om tijdens de doordeweekse avonden optimaal te presteren. Brutaliteit, flair en overtuiging." De schrijver zag dat Ajax echter niet goed begon, maar naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg de gastheer meer grip op het duel en sleepte men een punt uit het vuur.



"Ajax kruipt steeds dichter naar de Europese top in het voetbal", stelt de Volkskrant . "Ajax was voetballend minimaal gelijkwaardig aan Bayern, zo niet beter, doch legde het in fysiek opzicht vaak af tegen kerels als Niklas Süle, Jerome Boateng en Thomas Müller." De schrijver stelt dat Ajax in de eerste helft een strafschop had moeten hebben na een duw in de rug van Daley Blind, maar al met al was de wedstrijd 'het aanzien meer dan waard'.



"Mede door dat elftal dat de top nadert en de aanval durft te zoeken. Altijd en overal", klinkt het. BILD opent de donderdag met de chocoladeletters: 'King-Fu-Gruppensieg', waarmee de boulevardkrant verwijst naar de karatetrap van Thomas Müller. De wedstrijd was een echte ‘achtbaanrit’ en eindigde dus in een 3-3 gelijkspel, want diep in blessuretijd frommelde Nicolas Tagliafico de gelijkmaker binnen.