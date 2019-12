Joshua Zirkzee: De Nederlandse tienersensatie die Bayern in de titelrace houdt

Goals in zijn eerste twee Bundesliga wedstrijden hebben gezorgd voor belangrijke zeges voor Bayern München.

Het is voor elke speler lastig om meteen impact te maken bij een topclub en dat geldt al helemaal voor jonge talenten die nog aan het begin staan voor hun carrière.

Joshua Zirkzee heeft daar echter maling aan. Toen vorige week na 90 minuten op 1-1 stond tegen Freiburg, mocht hij voor het eerst invallen in de .

De Nederlandse spits kreeg door Hansi Flick ingefluisterd wat hij moest doen als vervanger van Philippe Coutinho, die drie dagen eerder nog een hattrick maakte tegen .

"Dat kan niet waar zijn!" schamperde een boze Bayern-supporter die vlak naast de perstribune zat. "Het staat 1-1 en we brengen een amateur het veld in."

Exact 104 secondem later verandert die boosheid in een ovationeel gejuich als Zirkzee met zijn allereerste balcontact scoort. Serge Gnabry maakte daarna nog 3-1, maar na afloop ging het maar over een man.

Spoel door naar zaterdag, waar Bayern ditmaal thuis speelt en het lastig heeft tegen Wolfsburg. Het staat lang 0-0 en zeven minuten voor tijd krijgt Zirkzee opnieuw een kans.

Aan twee minuten heeft de uit de jeugd van weggeplukte spits echter alweer genoeg.

Opnieuw is het het eerste balcontact van de achttienjarige waarmee de bal in het net verdwijnt, zodat de Beierse formatie toch nog iets te juichen heeft voor Kerst.

Bayern had zomaar acht punten achter koploper kunnen staan als de jonge Nederlander niet had ingegrepen. Nu is de marge op de ranglijst slechts vier.

Zirkzee sloot zich in 2017 aan bij de Duitse kampioen, dat diverse andere grootmachten aftroefde om hem vast te leggen. Vorig seizoen maakte hij 15 goals in 16 duels bij de Onder-17.

Vorig jaar mocht hij in de voorbereiding meedraaien met de hoofdmacht en daarna liet hij met 12 goals in 14 duels zien ook te kunnen scoren bij de Onder-19, terwijl hij zelfs al vier keer doel trof voor het tweede elftal.

Toch werd niet verwacht dat hij nu al zoveel indruk zou kunnen maken bij de hoofdmacht, al werd er intern nooit getwijfeld aan zijn grote talent.

Hij is zonder meer een bijzonder type spits, wat je niet meer zo vaak ziet", analyseerde Sebastien Hoeness, die met Zirkzee werkte bij de Onder-19, in maart in gesprek met Goal en SPOX.

"Hij is lang en atletisch, maar beweegt toch nog soepel en met veel techniek. Daarnaast is hij ook tweebenig en extreem goed in een-tegen-eenduels"

Sportief directeur Hasan Salihamidzic zat op dezelfde lijn als Hoeness toen hij in een persconferentie gevraagd werd naar het potentieel van de jeugdinternational van Oranje Onder-19.

"Het is een heel fijne jongen in de omgang en een van de grootste talenten uit onze jeugdopleiding. Hij is lang, maar heeft een geweldige controle en een zeer goede techniek."

"Door te trainen met het eerste leert hij veel en hij zal zich bij ons zeker ontwikkelen tot een speler van grote klasse."

Een van die spelers met wie Zirkzee nu op het veld mag staan is David Alaba, die al meer dan 250 wedstrijden voor Bayern op de teller heeft staan.

De Oostenrijker aan het woord: "Joshua past sinds dag 1 bij de groep, pakt dingen snel op en wil altijd leren. Het is mooi om te zien dat hij daarvoor beloond wordt."

"Hij is een jongen met veel potentieel. Hij heeft een talent wat lang niet iedereen heeft, maar talent alleen is niet genoeg. Hij moet proberen nog harder te werken."

Hoeness deelt die opinie."Zoals alle jonge talenten moet ook hij constant aan zijn spel blijven slijpen. Hij moet zich beseffen dat hij er nog niet is en dat hij nooit tevreden mag zijn. Zijn doel moet zijn om dagelijks het maximaal haalbare eruit te halen."

Hoewel dat een prima carrièreadvies is, mag Zirkzee zichzelf best een schouderklopje geven in de winterstop. In een wereld vol sprookjes is hij bezig om zijn eigen ongelooflijke verhaal te schrijven.