Josep Guardiola wacht in spanning af: "Ik weet dat de clubs in gesprek zijn"

Josep Guardiola weet naar eigen zeggen niet of Brahim Diaz de gelederen van Manchester City zal verlaten.

De aanvallende middenvelder van negentien jaar heeft een aflopend contract en volgens de zaterdageditie van Marca zijn Real Madrid en the Citizens het vrijwel eens over een vaste transfersom van vijftien miljoen euro. Alleen over de variabele bedragen moeten de clubs het nog eens worden, maar dat lijkt ogenschijnlijk niet meer dan een formaliteit.

Indien Real Madrid en Manchester City uiteindelijk niet tot een vergelijk komen, dan is de kans groot dat Diaz in de zomer transfervrij naar het Santiago Bernabéu zal vertrekken. Guardiola gaf afgelopen maand aan dat de club 'er alles aan doet' om de Spaans jeugdinternational te behouden. "Ik heb geen nieuwe informatie", verzekerde de manager zaterdag toen hij geconfronteerd werd met het nieuws over een aanstaand vertrek van zijn landgenoot.



'Ik weet dat de clubs in gesprek zijn, maar ik heb geen nieuwe informatie over de stand van zaken", benadrukte Guardiola. 'Vandaag (zaterdag, red.) heeft hij met ons meegetraind. Ik was afgelopen week duidelijk hierover. We doen er alles aan om jonge spelers te behouden, maar uiteindelijk bepalen zij." Een winters vertrek van Diaz zou betekenen dat Manchester City voor de tweede keer in achttien maanden tijd een toptalent kwijtraakt. Jadon Sancho vertrok medio 2017 naar Borussia Dortmund, waar hij inmiddels niet meer uit de basiself is weg te denken én tot Engels A-international is uitgegroeid.



Diaz wordt al maanden met Real Madrid in verband gebracht. De aanvallende middenvelder maakte in september 2016 al zijn opwachting in de hoofdmacht van Manchester City, maar sindsdien kwamen er nog maar veertien optredens bij. Diaz mocht slechts vijfmaal in de Premier League spelen en deed dat bovendien in totaal maar 55 minuten. Een terugkeer naar Spanje geniet vanwege de aanwezigheid van onder meer Leroy Sané en Raheem Sterling dan ook de voorkeur van Diaz, die tussen 2010 en 2013 de jeugdopleiding van Málaga doorliep en daarna voor drie ton de overstap naar Manchester City maakte.



Diaz kan bij Real Madrid een contract tot medio 2024 ondertekenen, à 3,5 miljoen euro bruto per jaar. De aanvallende middenvelder gaat vast tot de selectie van Santiago Solari behoren; speeltijd in Real Madrid Castilla is geen optie. Voor het tussentijds aantrekken van de tiener met Marokkaanse roots wil de Spaanse topclub graag een uitzondering maken. Sinds de komst van Lucas Silva, halverwege 2014/15, heeft Real Madrid geen enkele winterse versterking meer gerealiseerd.