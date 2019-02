Josep Guardiola euforisch: "Dat is een les voor iedere sporter"

Manchester City won woensdagavond met 0-2 van Everton.

Daardoor staat de ploeg van Josep Guardiola in de Premier League weer op gelijke hoogte met Liverpool, dat nog een wedstrijd tegoed heeft. "Het is fantastisch. We hebben wel een wedstrijd meer gespeeld, maar dit is het beste wat we tot nu toe hebben kunnen doen", zegt Guardiola na afloop over de inhaalrace.

Liverpool stond nog niet zo lang geleden op zeven punten voorsprong, maar in de laatste dagen is de achterstand vakkundig weggewerkt door the Citizens . "De realiteit is dat we een maand geleden tien punten achter konden staan toen we tegen Liverpool speelden", wordt de Spaanse manager geciteerd door diverse media, waaronder Goal .



"Enkele dagen geleden konden we nog zeven punten achterstaan. Nu staan we bovenaan. Dat is ook het beste advies dat je de spelers kunt geven: geef nooit op. Dat is een les voor iedere sporter. Probeer wedstrijden te winnen, want alles kan zo anders zijn in het leven. We zijn de week goed begonnen. Eerst Arsenal (3-1 winst, red.) en nu hier. Nu komt nog een grote test (Chelsea, red.)."



"Chelsea heeft exceptionele spelers die zich zeven dagen hebben kunnen voorbereiden op de wedstrijd. Wij moeten ons nu ook voorbereiden. Als we die punten ook gaan pakken, is dat een grote stap. Het speelschema? Het is wat het is. Als je nog in vier competities actief bent, kan dit gebeuren", besluit Guardiola.