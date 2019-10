'José Mourinho staat open voor nieuwe klus in de Premier League'

José Mourinho heeft serieuze belangstelling voor het managerschap bij Arsenal, zo weet ESPN uit betrouwbare bron te melden.

De momenteel clubloze trainer wil graag op korte termijn terugkeren in de Premier League, met the Gunners als serieuze optie. Mourinho werd in december vorig jaar ontslagen door vanwege de tegenvallende resultaten.

Mourinho zou graag bij een derde Engelse club prijzen willen veroveren. De Portugese coach was eerder in twee periodes behoorlijk succesvol bij . Ook in dienst van Manchester United legde Mourinho ondanks de soms hevige kritiek beslag op twee prijzen. In 2017 werd naast de EFL Cup de veroverd. In de finale werd afgerekend met (0-2). De werkloze trainer, die in Londen woont, en als analist verbonden is aan Sky Sports wil naar verluidt wel eerst zekerheid hebben over het transferbudget bij .

Unai Emery volgde Arsène Wenger in 2018 op als manager van Arsenal. De Spanjaard loodste de Londense club in zijn eerste jaar in Engeland naar de finale van de Europa League, waarin met ruime cijfers werd verloren van Chelsea (1-4). Daarnaast greep Arsenal vanwege een dramatisch slot van het seizoen naast een ticket voor de groepsfase van de . Tevens wordt het soort voetbal dat Emery voorstaat regelmatig in twijfel getrokken, voornamelijk door de Arsenal-supporters.

Emery staat wegens de slechte serie van Arsenal onder druk, maar er zijn meer zaken die de populariteit van de Spaanse manager geen goed doen. Het buiten de selectie houden van spelmaker Mesut Özil valt slecht bij een groot gedeelte van de aanhang.

In het thuisduel met (2-2) van zondag werd aanvoerder Granit Xhaka voortijdig naar de kant gehaald door Emery. De middenvelder maakte een hoop misbaar door het boegeroep van de fans en trok woedend zijn shirt uit. Veel analisten zijn van mening dat Xhaka niet geschikt is als aanvoerder en dat Emery op dat vlak betere keuzes had moeten maken.