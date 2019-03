José Mourinho looft Erik ten Hag en weet al volgende opponent van Ajax

José Mourinho raakte dinsdagavond onder de indruk van de krachttoer die Ajax leverde tegen Real Madrid.

Het team van Erik ten Hag zegevierde in de tweede achtste finale tegen Real Madrid met 1-4 over de titelverdediger van de Champions League en wacht zodoende in spanning af wie er over een week uit de koker komt rollen. Mourinho erkende dat ook hij niet had kunnen voorspellen dat Ajax een ronde verder zou komen, nota bene in de thuishaven van de wereldkampioen.

"Het was moeilijk te voorzien", beaamde Mourinho bij On The Touchline het succes van Ajax versus een van zijn ex-werkgevers. "Real Madrid is een erg sterk team. Ze hebben de Champions League driemaal op rij gewonnen, een ongelooflijke prestatie. Ajax is een zeer jong team met een mooie manier van spelen, maar vaak zijn ze niet competitief en slim genoeg om mee te doen met de topteams in Europa. Ik speelde tegen Ajax met Manchester United in de Europa League-finale. Het was precies wat ik al wist: technisch erg goed, maar een beetje naïef. Dat lieten ze in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid ook zien."



"Ze waren erg sterk en gaven Real Madrid veel problemen, maar ze maakten uiteindelijk ook een paar fouten die door Real Madrid werden afgestraft. Real Madrid won een wedstrijd die ook anders had kunnen aflopen", vervolgde Mourinho zijn relaas. "Dat gebeurde in de return ook. Real Madrid zat en zit echter in een moeilijk moment, terwijl Ajax niets te verliezen had en geen druk op de schouders voelde. Ajax scoorde vrijwel meteen, Real Madrid raakte de lat en de paal. Je voelt dan dat het er niet in gaat zitten, terwijl de tegenstander juist meer erin gaat geloven."



"De positie van Dusan Tadic veroorzaakte veel problemen bij Real", ging Mourinho dieper in op de speelwijze én de reden van het succes van Ajax. "Hij speelde als valse negen, waardoor ze op het middenveld een extra man hadden. Hij rende weg bij de verdedigers van Real Madrid. Maar ik denk ook dat het te maken had met de jeugdigheid van de spelers van Ajax, dat ze in het Bernabéu hun kwaliteiten wilden laten zien. Verliezen was de normaalste zaak van de wereld geweest. Een positief resultaat was goed geweest. Maar als ze de ploeg die drie keer op rij de Champions League heeft gewonnen uitschakelen, is dat echt really amazing . Ze ging ervoor en ze verdienen daar alle credits voor."



Santiago Solari gaf na afloop aan dat Real Madrid in de eerste helft veel pech had gehad, verwijzend naar de blessures en de pogingen op het aluminium. Het had wellicht op een andere avond heel anders kunnen aflopen, verzekerde de Argentijn. "Als je het vanuit dat perspectief bekijkt, had het wellicht anders kunnen aflopen. Als Varane had gescoord, had Real Madrid de controle over de wedstrijd gehad. Maar dat gebeurde niet. Ajax speelde heel goed", benadrukte Mourinho, die ook zag hoe een andere ex-werkgever, Manchester United, zich ten koste van Paris Saint-Germain bij de laatste acht van het toernooi schaarde.



"De resultaten van Ajax en United zijn fenomenaal", vervolgde Mourinho. "De verantwoordelijkheden in slechte dagen liggen bij de managers, maar de verantwoordelijkheden in de goede dagen liggen dan ook bij de managers. Erik ten Hag van Ajax en Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United doen het geweldig met geweldige resultaten. Het zijn speciale dagen voor deze twee heren." Over een week vindt in het Zwitserse Nyon de loting voor de kwart- en halve finales plaats. De Portugees deed een opvallende uitspraak toen Manchester City ter sprake kwam. "City heeft een zeer goed seizoen, maar ze hebben zoveel geluk met de loting. Als je kijkt naar de groepsfase en de wedstrijden tegen Schalke 04. Waarschijnlijk zullen ze FC Porto of Ajax loten in de kwartfinales."