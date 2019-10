"José Mourinho is heel speciaal voor me, ik heb alles aan hem te danken"

José Mourinho mag dan al sinds december 2018 weg zijn bij Manchester United, toch heeft de Portugees nog regelmatig contact met een voormalig pupil.

Scott McTominay onderhoudt een warme band met zijn voormalig manager, zo verklaart de middenvelder van tegenover Sky Sports. In mei 2017 debuteerde McTominay onder Mourinho voor United.

"Ik wil niet te veel over vorige managers praten, maar José is heel speciaal voor me", aldus de 22-jarige Schot. "We hebben altijd contact gehouden en af en toe praten we na wedstrijden."

"Hij zal altijd een speciale plek in het hart van mij en mijn familie hebben, omdat hij degene is die me heeft laten debuteren, hij was degene die me vertrouwde, hij was degene die in me geloofde."

McTominay is Mourinho, die in december 2018 bij United werd vervangen door Ole Gunnar Solskjaer, eeuwig dankbaar. "Ik heb ongelofelijk veel aan hem te danken. Als hij er niet was geweest, zat ik waarschijnlijk nu niet in deze stoel."

McTominay heeft niet al te veel herinneringen aan zijn debuut tegen (2-0 verlies). "Het ging zo snel, je hebt niet eens tijd om erover na te denken."

Inmiddels heeft McTominay acht interlands voor Schotland achter zijn naam staan en heeft hij een basisplaats bij Manchester United. "Ik denk dat je voetbal en het leven gewoon moet nemen zoals het komt."

"Je kunt niet te ver vooruitkijken en je kunt dingen niet doen zoals drie jaar geleden omdat omstandigheden veranderen."