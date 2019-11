José Mourinho: "Het probleem was dat jullie dat niet begrepen"

José Mourinho werd afgelopen week bij Tottenham Hotspur aangesteld als de opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino.

De Portugese oefenmeester zat donderdagmiddag voor het eerst tegenover het Engelse journaille. Tijdens de persconferentie sprak Mourinho zich uit over zijn voorganger Pochettino, zijn keuze voor Tottenham en de sportieve ambities.

“Ik doe het niet graag, maar ik moet het over Mauricio hebben. Ik moet hem feliciteren met het geweldige werk dat hij heeft geleverd. De club zal altijd zijn thuis zijn, dit is voor altijd zijn trainingscomplex. De deur zal openstaan, hij kan komen wanneer hij wil en als hij de mensen hier mist. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat morgen weer een nieuwe dag komt, waarin hij het geluk kan vinden”, zo tekent de London Evening Standard op uit de mond van Mourinho.

“Soms worden door de resultaten dit soort beslissingen genomen. Ik wil niet zeggen dat het een moeilijke klus is om de boel om te draaien. Deze club is waanzinnig groot, ik weet dat ik in potentie een geweldige klus heb”, vervolgt de nieuwe manager van Tottenham, dat het zaterdag opneemt tegen .

“Ik had het gevoel dat er midden in het seizoen een club zou komen. Ik wist dat ik in een situatie zou komen waarin ik een of twee dagen had om het team voor te bereiden op de eerste wedstrijd. Het gaat nu niet om mij, maar om de spelers en een stabiele basis.”

“Tijdens mijn carrière heb ik fouten gemaakt. Ik ga niet meer dezelfde fouten maken, maar zal nieuwe fouten maken. Ik zeg ook niet dat ik nu fitter ben, want ik was altijd al fit”, zegt Mourinho, die sinds december 2018 zonder club zat na zijn vertrek bij .

“Het was heel positief om een periode even niks te doen. Het was de eerste zomer waarin ik niet hoefde te werken en dat vond ik wel prettig. Ik was ook een beetje verloren, maar het was goed voor me. Ik heb zelfs geleerd om een analist op televisie te zijn.”

Er was de afgelopen dagen het nodige te doen om eerdere opmerkingen van Mourinho, die ooit zei dat hij nooit voor Tottenham kon werken door zijn liefde voor . “Ik denk dat ik ook Mister en Mister ben, net als voor andere clubs. Ik slaap in pyjama's van de club waar ik werk. Wat dat betreft ben ik een clubman, maar wel met de nodige clubs”, reageert Mourinho.

“Ik was altijd bescheiden, op een bepaalde manier. Het probleem was dat jullie dat niet begrepen. Ik heb altijd mijn carrière en problemen kunnen analyseren en daar kon ik niemand de schuld van geven.”

Engelse media speculeren direct druk over de winterse transferwindow, waarin Mourinho verschillende spelers zou willen halen. “Het beste cadeau zijn de spelers die er al zijn. Ik heb geen nieuwe spelers nodig, ik moet hen gewoon goed leren kennen. Op dit moment ken ik ze al aardig, maar het is altijd anders als je ze ontmoet”, geeft Mourinho te kennen.

“Ik heb de spelers verteld dat ik hier ben vanwege hen. Sommige spelers wilde ik hebben bij andere clubs, maar dat heb ik niet eens geprobeerd omdat het zo moeilijk was."