José Mourinho accepteert celstraf en moet twee miljoen betalen

José Mourinho moet twee miljoen euro betalen, zo heeft de rechtbank in Spanje dinsdag geoordeeld.

De Portugees is ook veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, maar aangezien deze sanctie onder de twee jaar is, hoeft de ex-trainer van onder meer Real Madrid niet de cel in. Mourinho heeft de straf geaccepteerd.

De 56-jarige oefenmeester zou in 2011 en 2012, toen hij de scepter zwaaide bij de Koninklijke , voor 3,3 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken. The Special One hoeft niet de gevangenis in, omdat het om een eerste overtreding gaat en omdat de gevangenisstraf lager is dan twee jaar. Er is wel een proeftijd eraan gekoppeld, zodat Mourinho niet weer een misstap begaat.



Mourinho is niet de eerste bekende persoon in de voetballerij die in Spanje in de problemen komt met de fiscus. Cristiano Ronaldo werd in januari eveneens veroordeeld inzake een belastingfraudezaak. De aanvaller van Juventus, jarenlang actief voor Real, was akkoord gegaan met een celstraf van 23 maanden en het betalen van een boete van 18,8 miljoen euro.



Ronaldo hoeft net als zijn landgenoot Mourinho echter niet de gevangenis in. De veroordeling kwam nadat Ronaldo ervan beschuldigd werd dat hij tussen 2011 en 2014 in totaal vier individuele delicten had gepleegd. In de tijd dat de routinier nog bij Real speelde zou hij voor ruim 14,5 miljoen euro aan belastingen hebben ontdoken.