Jorrit Hendrix kan opvallend record van Johan Cruijff verbeteren

PSV bereidt zich in Qatar voor op de tweede seizoenshelft. Daarin kan Jorrit Hendrix bij gunstige resultaten een bijzonder record op zijn naam zetten.

Mochten de Eindhovenaren de komende twee wedstrijden in de Eredivisie tegen FC Emmen en FC Groningen winnen, dan is Hendrix de speler met het hoogste winstpercentage aller tijden in de nationale voetbalcompetitie. De middenvelder is niet echt bezig met deze statistiek, die geldt voor spelers met honderd duels of meer.

Momenteel ligt Johan Cruijff nog nipt voor op Hendrix. "Joshua Brenet werd vorig jaar ook gekoppeld aan zo'n statistiek, omdat hij heel lang geen wedstrijd had verloren. Voor mezelf geldt dat ik altijd probeer op een positieve manier mijn steentje bij te dragen. Dat dat resulteert in zoveel overwinningen is mooi, maar een topclub wint meestal wel de wedstrijden", zegt Hendrix in gesprek met het Eindhovens Dagblad .



Eind februari hoopt Hendrix voor de tweede keer vader te worden. De 23-jarige middenvelder vertelt dat veel spelers in de selectie vader zijn of gaan worden. "Soms kun je elkaar een beetje helpen. Via Facetime heb ik wel contact met het thuisfront. Mijn dochter begint nu te beseffen dat ik meer dan een paar dagen weg ben en dat vindt ze niet zo leuk, maar in het voetbal horen twee trainingskampen per jaar er nu eenmaal bij."



Hendrix werkt op het middenveld van PSV samen met onder anderen Pablo Rosario. De twee hebben een goede klik op het veld. Hendrix vertelt dat het tweetal een 'goed blok' vormt en dat ze weinig woorden nodig hebben om elkaar iets duidelijk te maken. "Doet hij een stap naar rechts, dan ga ik mee die kant op en als ik naar links stap doet hij dat weer."