Joris Mathijsen 'trots' op beslissing Willem II om contract open te breken

Joris Mathijsen blijft ook de komende jaren werkzaam bij Willem II.

De technisch directeur zette donderdagmiddag zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2024 aan de Tilburgse club verbindt. Zijn oude verbintenis bij de Tricolores liep nog ruim twee jaar door. Mathijsen begon in 2016 als technisch manager bij en groeide al snel door tot technisch directeur.

"De koers die we enkele jaren geleden hebben ingezet begint zijn vruchten af te werpen", legt Mathijsen uit op de clubsite van de nummer vier in de . "De komst van het jeugdcomplex, de professionalisering van ons scoutingsapparaat en de metamorfose van de faciliteiten voor spelers en stafleden zijn ontwikkelingen die nodig zijn om onze ambities waar te maken."

Er blijven echter genoeg uitdagingen over in Tilburg. "Tegelijkertijd zitten we niet stil en willen we de club in alle geledingen naar een hoger niveau tillen. Ik ben trots op het gestelde vertrouwen en heb veel zin om gezamenlijk te werken aan een mooie toekomst voor de club."

Meer teams

Jan van der Laak, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Willem II, is verguld met de contractverlenging van Mathijsen. "Joris heeft zich sinds zijn komst in 2016 uitstekend als technisch directeur ontwikkeld."

Lees beneden verder

"Mede door zijn beleid zet de club in zijn totaliteit continu stappen, zoals de realisatie van het eigen jeugdcomplex, zijn de resultaten op het veld verbeterd en wordt vermogen op het veld gecreëerd."

"Door Joris te belonen met deze contractverlenging spreken de raad van commissarissen, het stichtingsbestuur en de directie het vertrouwen in hem uit en kiezen we voor stabiliteit, ambitie en een topsportmentaliteit", voegt Van der Laak daaraan toe.

Willem II, dat Mathijsen als speler zes seizoenen onder contract had staan, verrast dit seizoen vriend en vijand met de vierde plaats in de Eredivisie. De formatie van trainer Adrie Koster won deze jaargang onder meer van , en .