Joris Delle verruilt Feyenoord transfervrij voor avontuur in Zuid-Afrika

Joris Delle vervolgt zijn loopbaan bij Orlando Pirates, zo maakt de Zuid-Afrikaanse club via de officiële kanalen bekend.

De 29-jarige Fransman fungeerde afgelopen seizoen bij als derde doelman. Delle laat Rotterdam-Zuid met een aflopend contract transfervrij achter zich en tekent in Johannesburg een driejarige verbintenis.

"Ik ben blij dat ik aan de slag mag bij deze prachtige club, ik kijk uit naar het avontuur in Zuid-Afrika. Waarschijnlijk ben ik de eerste Franse speler in de geschiedenis, maar ik zou ook graag de eerste willen worden die met deze club prijzen kan verzamelen", laat Delle weten op de website van zijn nieuwe werkgever. Feyenoord haalde de Fransman een jaar geleden binnen als derde doelman, achter Justin Bijlow en Kenneth Vermeer.



Door blessures van Bijlow en Vermeer kwam Delle dit seizoen nog tot twee wedstrijden in het eerste elftal van Feyenoord, tegen (4-0 zege) en (1-1). Het contract van de sluitpost in Rotterdam-Zuid werd uiteindelijk niet verlengd, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. Feyenoord vond afgelopen week met Nick Marsman de opvolger van Delle. De nieuwe derde doelman werd transfervrij overgenomen van .



Delle werd opgeleid door FC Metz, waarna hij voor OGC Nice, Cercle Brugge en RC Lens speelde alvorens hij in Nederland terechtkwam. De Fransman stond twee jaar onder de lat bij , voor wie hij tot 73 officiële wedstrijden kwam. Een jaar geleden koos Delle voor een transfervrije overstap naar Feyenoord. Nu gaat de doelman dus aan de slag bij Orlando Pirates, afgelopen seizoen achter kampioen Mamelodi Sundowns de nummer twee van de Zuid-Afrikaanse competitie.