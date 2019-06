Jorginho waarschuwt Sarri voor 'verraad' bij transfer naar Juventus

Maurizio Sarri lijkt de nieuwe trainer te worden van Juventus. Jorginho zou het jammer vinden als de Italiaanse coach inderdaad bij Chelsea vertrekt.

De geboren Braziliaan volgde Sarri een jaar geleden van naar Stamford Bridge, maar hun samenwerking in Londen eindigt wellicht dus al na een jaar. "Ik zou dat heel jammer vinden, want Sarri heeft het goed gedaan. We zijn derde geworden in de Premier League, we hebben de gewonnen en we haalden de finale van de League Cup", zei Jorginho op een persconferentie.



"Het was een goed eerste seizoen bij . Iedereen zou het jammer vinden." Jorginho verwees vervolgens naar het verleden. "De fans van Napoli hebben Sarri nog steeds in hun harten gesloten. Het is normaal dat ze boos zullen worden, ze zouden het als verraad kunnen zien. We zullen zien wat er gaat gebeuren", aldus de middenvelder over een mogelijke overstap van de manager naar .



Emerson Palmieri hoopt ook dat Sarri blijft. "Het is moeilijk om erover te praten. Ik denk dat hij - en wij ook - een goed seizoen hebben gedraaid. Het was niet makkelijk, maar ik vind dat hij bij Chelsea moet blijven", aldus de 24-jarige verdediger.



Chelsea veroverde vorige week de Europa League door in de finale met 4-1 te verslaan. Het was de eerste grote prijs in de trainerscarrière van Sarri. De 60-jarige keuzeheer was drie jaar trainer van Napoli en daarvoor coachte hij en een aantal kleinere clubs in Italië.