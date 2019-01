Jorge Mendes loodst 'man van 105 miljoen euro' naar dolend AS Monaco

AS Monaco blijft bezig met het versterken van de selectie, in de hoop degradatie te ontlopen.

De nummer negentien van de Ligue 1 maakt zondagmiddag bekend Gelson Martins voor de rest van het seizoen te huren van Atlético Madrid. Eerder deze maand versterkte Monaco zich al met Cesc Fàbregas, William Vainqueur, Naldo en Fodé Ballo-Touré.

De komst van Martins volgt drie dagen na het ontslag van Thierry Henry, en daags na de 2-0 nederlaag bij Dijon in de competitie. Martins heeft een contract tot 2023 bij Atlético, dat hem afgelopen zomer overnam van Sporting Portugal. Om die transfer is nog altijd veel te doen. Atlético meldde in eerste instantie de aanvaller annex aanvallende middenvelder op transfervrije basis overgenomen te hebben van Sporting, maar daar zijn de Portugezen het niet mee eens.



Martins was eerder dit jaar, net als onder meer Bas Dost, slachtoffer van een aanval van hooligans op het trainingscomplex van os Leões en stuurde daarna aan op een nietigverklaring van zijn nog doorlopende contract. Atlético profiteerde hiervan door de rechtsbuiten binnen te hengelen. Daar liet Sporting het echter niet bij zitten. Volgens recente berichtgeving van A Bola bereidt de club een rechtszaak voor en eist men 105 miljoen euro van Atlético. Martins had een transferclausule van 100 miljoen euro in zijn contract staan.



De 21-voudig international van Portugal speelde dit seizoen maar acht duels voor Atlético in LaLiga en mocht daarom op huurbasis vertrekken. Zaakwaarnemer Jorge Mendes ontfermde zich over de deal met Monaco. "Gelson is een snelle, aanvallende middenvelder die goede dingen liet zien in het shirt van Sporting", zegt vicepresident Vadim Vasilyev van Monaco. Zelf zegt Martins 'heel blij' te zijn met zijn overstap. "Ik kan niet wachten om het veld op te stappen en mijn best te doen om de ploeg te helpen."