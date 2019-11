Jordie van der Laan krijgt lachers op zijn hand na bekerloting van Ajax

Jordie van der Laan speelde vorig seizoen voor Telstar.

Hij kreeg echter zijn congé nadat hij zich ziek had gemeld om naar de wedstrijd tussen en in de halve finale van de te gaan.

De Witte Leeuwen werden afgelopen zaterdag tijdens de loting voor de tweede ronde van de TOTO KVNB Beker gekoppeld aan Ajax en Van der Laan krijgt de lachers op zijn hand met een tweet.

" - Ajax voor de . Iemand enig idee hoe ik aan kaartjes kom? Waar is Menno Pot als je hem nodig hebt", schrijft Van der Laan, sinds dit seizoen speler van Kozakken Boys, op Twitter.

Pot, journalist en columnist, nam de 26-jarige middenvelder vorig seizoen mee naar de return van de halve finale in de Johan Cruijff ArenA, nadat naar buiten was gekomen dat Van der Laan door Telstar op straat was gezet wegens zijn bezoek aan het heenduel in Londen.

"Ik besef natuurlijk dat het een heel onhandige actie is geweest", zo legde Van der Laan uit in gesprek met de IJmuider Courant . "Ik heb mij ziek gemeld, omdat ik ervan overtuigd was dat ik geen vrij zou krijgen van de training."

"Bij deze beslissing heb ik meegenomen dat wij met Telstar nergens meer voor speelden en ikzelf gezien het aantal speelminuten in de afgelopen periode slechts een geringe kans had om in te vallen vrijdag tegen Jong . In elk ander geval zou ik absoluut niet naar Londen zijn gegaan."