Jordi Mestre: "Dat heeft Frenkie doen twijfelen en dat is normaal"

Jordi Mestre, vicevoorzitter van Barcelona, laat in een interview weten dat het lastig was om Frenkie de Jong in te lijven.

Ajax en Barcelona maakten bijna twee weken geleden wereldkundig dat De Jong vanaf komende zomer voor de Catalaanse grootmacht gaat spelen. De middenvelder zal voor minimaal 75 miljoen euro de overstap naar Camp Nou maken, waarbij het bedrag kan oplopen tot maximaal 86 miljoen euro.



"We wisten dat De Jong een zeer begeerde speler was, er waren heel veel clubs die hem wilden. Datzelfde gold voor Jean-Clair Todibo (overgekomen van Toulouse, red.). Bij Barcelona kunnen wij in financieel opzicht niet wedijveren met Paris Saint-Germain of Manchester City. Wij hebben andere argumenten nodig (om spelers over te halen, red.)", vertelt Mestre.



"Ondanks dat De Jong ons altijd vertelde dat hij bij Barcelona wilde spelen, is het zo dat aanbiedingen van andere clubs hem hebben doen twijfelen. Dat is normaal, aangezien hij mens is. Kijk, als het alleen om het geld was gegaan, had De Jong niet voor Barcelona getekend. Dan hadden we verloren. Daarom kan ik nu met trots zeggen dat het halen van De Jong een groot succes is voor de hele club."



Barcelona wist De Jong te overtuigen door te wijzen naar de speelstijl van Barcelona, de spelers die er al rondlopen, de kwaliteit van LaLiga en de wil om prijzen te pakken. Ook krijgt Mestre de vraag wanneer de deal met De Jong beklonken was. Hij zegt dat dit al op 27 december het geval was: "Ik tekende op de dag dat we Jeison Murillo presenteerden. Hier waren de president en algemeen directeur ook aanwezig." Het is onduidelijk of hiermee ook wordt bedoeld of De Jong toen ook al zijn handtekening had gezet.