Jordania wil 810.000 euro van FC Den Bosch; 'faillissement dreigt'

Kakhi Jordani en FC Den Bosch stonden woensdagochtend tegenover elkaar in de rechtbank.

Nadat de Georgische zakenman van de KNVB te horen heeft gekregen dat hij de club niet mag overnemen, hoopt hij via de rechter beslag te leggen op een bankrekening van de club uit de . Waar Jordania 810.000 euro wil zien, gaf de advocaat van Den Bosch juist aan dat de club geld verwacht. De rechter doet uiterlijk over een week uitspraak.



Jordania stak het afgelopen jaar veel geld in de club, in de verwachting dat hij groen licht zou krijgen van de KNVB om in zijn bezit te krijgen. De voetbalbond zette hier vorige week definitief een streep door, waarop Jordania een rechtzaak aanspande. Hij hoopt zijn geld terug te krijgen omdat de club het volgens hem aan verkeerde dingen heeft besteed.



Waar Jordania, die niet aanwezig was bij de rechtbank omdat hij volgens zijn advocaat vreesde voor een 'mediacircus', 810.000 euro wil terugzien van de club, beweert FC Den Bosch juist dat het nog geld krijgt van Jordania. Na het verrekenen van alle kosten wenst de nummer vier van het afgelopen seizoen 34.000 euro te ontvangen. Mocht de rechter anders besluiten en aan Jordania toestaan om beslag te leggen op een bankrekening van de club, dan is het voortbestaan van de club in gevaar, zo liet de advocaat van Den Bosch weten.



Het Brabants Dagblad meldt op basis van uitspraken van de advocaat van FC Den Bosh dat een faillissement in dat geval aannemlijk is, omdat eventuele andere investeerders ook niet meer geneigd zullen zijn om in te stappen. Voor het nieuwe seizoen bedraagt het begrotingstekort van de club momenteel 1,6 miljoen euro. Den Bosch heeft tot 26 augustus de tijd om een sluitende begroting in te dienen bij de KNVB.